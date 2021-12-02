Метро у Києві відновило роботу. Ми дізналися про стан дівчини, яка впала на рейки

Рух було зупинено через те, що на рейки впала дівчина. / Фото: Колаж: Сьогодні

Метрополітен у Києві відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на рельси на станції "Палац "Україна".

Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

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Сайту "Сьогодні" у поліції Києва повідомили, що дівчину госпіталізували до лікарні.

Що сталося у метро

Майже годину – з 17:45 до 18:40 рух метро по синій гілці було обмежено через те, що людина впала на рельси.

Рух було організовано так:

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"Героїв Дніпра" – "Олімпійська",

"Васильківська" – "Теремки".

На місце події викликали медиків та правоохоронців.

У поліції Києва "Сьогодні" підтвердили, що під поїзд на станції метро "Палац "Україна" впала дівчина.

"Її намагаються підняти на перон. Для цього довелося знеструмити рейки. Поки що рятувальна операція триває. Вік дівчини та причина падіння на рейки поки що невідомі", – повідомили в поліції Києва.

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Дівчина впала прямо під вагони

Рятувальники уточнили, що о 17:42 на станції метро "Палац "Україна" людина впала під потяг, унаслідок чого рух поїздів у напрямку станції метро "Героїв Дніпра" на деякий час було призупинено.

"Було встановлено, що на колії між 1 і 2 вагонами потягу перебуває жінка. Рятувальники за допомогою медичних нош дістали потерпілу та передали медичним працівникам", – уточнили в ДСНС.

Що з постраждалою

Як стало відомо новинам "Сьогодні", дівчина отримала серйозні травми після того, як її підняли на перон, то поклали на ноші рятувальників. Через травми її навіть не стали перекладати на ноші медиків. Постраждалу госпіталізували до лікарні №17

Вік приблизно 25 років, ПІБ не відомо, діагноз – закрита черепно-мозкова травма.

Фото: ДСНС

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