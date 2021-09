Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов до рейтингу найефективніших в Європі

Пасажиропотік аеропорту відновлюється / Фото: Колаж: Сьогодні

У рейтингу аеропортів з пасажиропотоком від 10 до 25 мільйонів пасажирів міжнародний аеропорт "Бориспіль" зайняв четверте місце. Пасажиропотік аеропорту відновлюється, є позитивна динаміка трафіку.

Про це йдеться в звіті, який опублікувала Міжнародна рада аеропортів.

Реклама

"Команда аеропорту активно працює над залученням нових авіакомпаній і поліпшенням сервісів аеропорту. Так, цього місяця почала польоти до нас авіакомпанія Eurowings і 26 вересня після тривалої перерви відновить польоти Uzbekistan Airways. Тому чергове потрапляння в авторитетних рейтингів – закономірно", – зазначив генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубровський.

Звіт Міжнародної ради аеропортів / Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Реклама

Нагадаємо, що аеропорт "Бориспіль" увійшов в топ-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів згідно зі звітом АСИ Europe за чотири місяці 2021 року.

А також в цьому році "Бориспіль" увійшов до рейтингу The World's Best Airports in 2021 британської консалтингової компанії Skytrax, посівши п'яте місце серед кращих аеропортів Східної Європи.

Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що:

в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.

в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція. VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.