Міст Патона у Києві перекриють на два місяці? Ми перевірили чутки

У "Київавтодорі" заперечують інформацію про майбутній ремонт мосту. / Фото: Колаж: Сьогодні

У соцмережах з'явилася інформація про те, що мост Патона у Києві перекривають на два місяці. Сайт "Сьогодні" перевірив інформацію.

На мосту нібито розпочнуться термінові роботи

Про це у Facebook написала депутат Харківської облради Юлія Ковалевська.

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"Найближчим часом мерія Києва перекриє міст Патона! З наступного понеділка, 29 листопада, на 2 місяці плануються термінові ремонтні роботи. Повідомляється, що міст реально може впасти у будь-який момент, поховавши сотні людей. Мосту давно потрібен капітальний ремонт" , – написала політик.

Також вона прикріпила до посту фотографію нібито з офіційних ресурсів "Київавтодору". У коментарі прийшли люди з питаннями "чи це не фейк".

Що нам сказали у "Київавтодорі"

"Це абсолютний фейк. Жодного правдивого слова в цьому повідомленні немає. Жодних обмежень на мосту Патона не планується", – повідомили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор".

Там додають, що про всі обмеження у Києві, в тому числі про обмеження руху на столичних мостах, можна оперативно дізнаватися на сайті КМДА чи на офіційних телеграм-каналах, сторінці "Київавтодору" у Facebook.

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Зазначимо, що там такої інформації не було.

Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

Як пояснили сайту "Сегодня" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

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"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшого руйнування", – сказали у "Київавтодорі".

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежувати рух транспорту.

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