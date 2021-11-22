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Підлікували: київський блогер "вакцинував" міст Патона – відео

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 13:50
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Міст Патона, відкритий у 1953 році, потребує ремонту та реставрації. Наразі він перебуває в аварійному стані
У Києві "вакцинували" міст Патона
У Києві "вакцинували" міст Патона / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський блогер Антон Скуратов вирішив "підлікувати" міст Патона. Блогер вирішив пожартувати на актуальну тему для усіх мешканців столиці.

Відео опублікував Telegram-канал "Київ зараз".

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"Голова громадської організації "Нова столиця" Антон Муратов "вакцинував" міст Патона. Це перший випадок вакцинації об'єкту міської інфраструктури", – прокоментував відео блогер Антон Мурафа.

На сьогоднішній день міст Патона знаходиться в аварійному стані. Мер Києва заявляв, що тільки реконструкція коштуватиме понад півмільярда доларів

"Грошей на його реконструкцію немає. Тому ми вирішили вакцинувати міст півмільйонами доз вакцин разом із цементом", – сказав блогер Антон Скуратов.

Він додав, що оскільки президент виділяє по 1000 грн на кожного вакцинованого, то можна отримати півмільярда гривень на реконструкцію.

Блогер продемонстрував "COVID-сертифікат", спеціально зроблений для мосту після "вакцинації".
Також на мосту встановили величезний міжнародний сертифікат.

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Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

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"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшої руйнації", – сказали у "Київавтодорі".

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежувати рух транспорту.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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