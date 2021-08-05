Може впасти? У Києві на Осокорках обвалилася частина шляхопроводу (відео)

З моста на асфальт посипалось бетонне покриття / Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 5 серпня, на Осокорках обвалилася частина шляхопроводу, у бік Південного мосту.
Про це повідомляє Kievmap.
На відео з місця видно, що на дорогу посипався бетон, ніхто під час обвалення не постраждав – рух транспорту не обмежували.
Як розповіли нам в "Комунальній корпорації "Київавтодор", на шляхопроводі працюють представники КП "Київавтодормосту".
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На даному етапі співробітники комунальної корпорації з'ясовують причини обвалення частини бетону під мостом.
До того ж, в Києві з однієї з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу щодо стану конструкції. З огляду на те, що мостом проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.
Нагадаємо, що в Мережі з'явилися фото мосту Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.
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