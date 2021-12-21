Новорічні ялинки встановили у кожному районі Києва – де їх знайти (адреси)

18 грудня у столиці відкрили головну ялинку країни

Дерева одразу в кількох районах прикрашають щороку / Колаж "Сьогодні"

18 грудня у Києві засвітили головну ялинку країни.Також у кожному районі столиці встановили окремо новорічні дерева. Загалом у місті є 10 таких локацій.

Про це пише сайт "Ярмарки України".

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Де знаходяться локації з ялинками:

Голосіївський район – майданчик біля ТРЦ "Ocean Plaza" на Либідській площі

майданчик біля ТРЦ "Ocean Plaza" на Либідській площі Дарницький район – парк "Воїнів-інтернаціоналістів", вулиця Архітектора Вербицького

парк "Воїнів-інтернаціоналістів", вулиця Архітектора Вербицького Деснянський район – у цьому районі встановлять дві головні ялинки: біля будівлі Деснянської районної адміністрації, проспект В. Маяковського, 29, та на житловому масиві "Лісовий", вулиця Мілютенка, 19

у цьому районі встановлять дві головні ялинки: біля будівлі Деснянської районної адміністрації, проспект В. Маяковського, 29, та на житловому масиві "Лісовий", вулиця Мілютенка, 19 Дніпровський район – парк культури та відпочинку "Перемога", вул. Перова, 2

парк культури та відпочинку "Перемога", вул. Перова, 2 Оболонський район – біля Оболонської районної адміністрації, вул. Маршала Тимошенка, 16

біля Оболонської районної адміністрації, вул. Маршала Тимошенка, 16 Печерський район – Маріїнський парк, вулиця Грушевського

Маріїнський парк, вулиця Грушевського Подільський район – Контрактова площа біля пам'ятника Петру Сагайдачному

Контрактова площа біля пам'ятника Петру Сагайдачному Святошинський район – біля будівлі Святошинської районної адміністрації, проспект Перемоги, 97

біля будівлі Святошинської районної адміністрації, проспект Перемоги, 97 Солом'янський район – Парк "Відрадний", вул. Героїв Севастополя, 37

Парк "Відрадний", вул. Героїв Севастополя, 37 Шевченківський район – Парк Шевченка, вулиця Володимирська, 60

Ялинку на Софійській площі засвітили з другого разу

На сцені саме виступав мер міста Віталій Кличко. Він привітав глядачів із майбутніми святами та разом із людьми почав зворотний відлік. Коли люди дорахували від 10 до 1, увімкнулася лише ілюмінація навколо ялинки.

Тоді мер заявив, що, мабуть, кияни дуже тихо рахували і були не дуже активні, тому ялинка не "захотіла" сяяти. Тоді розпочали ще один відлік, який таки закінчився успіхом. Новорічне дерево яскраво засяяло різнобарвними вогнями.

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