На дорогах Києва з'являться нові світлофори

ДП "ДерждорНДІ" оновлює держстандарти світлофорів/Колаж: "Сьогодні"

ДП "ДерждорНДІ" оновлює державні стандарти світлофорів. Це дозволить встановлювати окремі правила регулювання руху людей на велосипедному транспорті.

Про це у Facebook повідомив координатор Асоціації велосипедистів Києва Вадим Денисенко.

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"ДП "ДерждорНДІ" займається оновленням держстандарту по світлофорах. Вже зовсім скоро в Україні стануть легальними світлофори для управління велосипедним транспортом", – написав Вадим Денисенко.

Він також повідомив, що транспортні інженери програмують велосипедні світлофори так, щоб ті стали зеленими на кілька секунд раніше, ніж автомобільні. Так, велосипедисти в момент старту машин встигають доїхати до середини перехрестя і водії бачать їх до початку руху.

У Києві з’явилися смітники з ультразвуковим сигналом

У Києві встановили базові станції "LoRaWAN", щоб отримувати дані про заповненість сміттєвих баків. Нині у столиці працює 295 таких станцій.

"LoRaWAN" – це бездротова технологія зв’язку дальнього радіуса дії. Комунальні служби завдяки їй отримуватимуть повідомлення про необхідність вивозу сміття, якщо бак переповнений.

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Завдяки таким станціям, процеси роботи стають економнішими, оскільки сміттєвій машині не треба їздити містом, можна оптимально побудувати маршрут, заощадивши паливо та час водія.

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