На експрес від Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль шукають стюардів: вимоги до кандидатів

Всього потрібно 30 стюардів для Бориспільського експреса / Фото: Колаж: Сьогодні

Для експреса, який курсує з Центрального залізничного вокзалу Києва в міжнародний аеропорт "Бориспіль" шукають стюардів. Як розповіли "Сьогодні" в "Укрзалізниці", відбір кандидатів триватиме до 18 жовтня включно.

"Всього нам потрібно 30 стюардів для Бориспільського експреса і швидкісних поїздів" , – розповіли в "Укрзалізниці".

Які вимоги кандидатам

Знання української мови

Базовий рівень знання іноземних мов

Професійна відповідальність – знання правил перевезення пасажирів, багажу, вантажного багажу і пошти залізничним транспортом

Психологічна стійкість кандидатів

Освіта: професійно-технічна освіта. Наявність диплома та свідоцтва провідника пасажирських вагонів.

"Робоча зміна у стюардів триває в залежності від маршруту. Виходячи з розрахунку один рейс – одна зміна, то вона триває від 5 до 8 годин", – додають у відомстві.

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В "Укрзалізниці" кажуть, що раді всім і жінкам, і чоловікам, мовляв, переваг одній із статей не віддають.

"Стюардом на Бориспільському експресі можуть стати всі, хто відповідає стандартам прийняття кандидатів на цю посаду", – запевняють в "Укрзалізниці".

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