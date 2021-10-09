На експрес від Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль шукають стюардів: вимоги до кандидатів

Всього потрібно 30 стюардів для Бориспільського експреса / Фото: Колаж: Сьогодні
Для експреса, який курсує з Центрального залізничного вокзалу Києва в міжнародний аеропорт "Бориспіль" шукають стюардів. Як розповіли "Сьогодні" в "Укрзалізниці", відбір кандидатів триватиме до 18 жовтня включно.
"Всього нам потрібно 30 стюардів для Бориспільського експреса і швидкісних поїздів" , – розповіли в "Укрзалізниці".
Які вимоги кандидатам
- Знання української мови
- Базовий рівень знання іноземних мов
- Професійна відповідальність – знання правил перевезення пасажирів, багажу, вантажного багажу і пошти залізничним транспортом
- Психологічна стійкість кандидатів
- Освіта: професійно-технічна освіта. Наявність диплома та свідоцтва провідника пасажирських вагонів.
"Робоча зміна у стюардів триває в залежності від маршруту. Виходячи з розрахунку один рейс – одна зміна, то вона триває від 5 до 8 годин", – додають у відомстві.
В "Укрзалізниці" кажуть, що раді всім і жінкам, і чоловікам, мовляв, переваг одній із статей не віддають.
"Стюардом на Бориспільському експресі можуть стати всі, хто відповідає стандартам прийняття кандидатів на цю посаду", – запевняють в "Укрзалізниці".
Читайте також:
- Самі популярні маршрути осені з міжнародного аеропорту "Бориспіль"
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" непалець за пропуск в Україну пропонував 500 доларів США