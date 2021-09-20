Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" непалець за пропуск в Україну пропонував 500 доларів США

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 15:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Такий хабар в ці вихідні пропонував прикордонникам громадянин Непалу
Чоловік вирішив, що хабар допоможе йому перетнути український кордон
Чоловік вирішив, що хабар допоможе йому перетнути український кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноземець по прибуттю в міжнародний аеропорт "Бориспіль" літаком з Дубая не зміг чітко пояснити прикордонникам мету візиту на територію України. А після почав пропонувати їм хабар.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Реклама

"Тому військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили гостю, 1994 року народження, у пропуску на територію нашої країни. Але чоловік вирішив, що 500 доларів США, наданих прикордонникам за перегляд рішення про відмову у пропуску, допоможуть йому перетнути український кордон", – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Однак, його спроба підкупу була невдалою. Від хабара правоохоронці відмовилися.

Реклама

Іноземця затримали в аеропорту
Іноземця затримали в аеропорту / Фото: Киевская таможня

Факт скоєння громадянином Непалу кримінального злочину, передбаченого ст. 369 КК України співробітники ГВВВБ "Центр" задокументували і направили повідомлення в Нацполіцію.

Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародним і 12 внутрішньоукраїнським). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Реклама

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що:

  • в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

20 вересня 1991. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук провів зустріч з міністром фінансів США Ніколасом Брейді…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.7

Євро (€)

31.46

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти