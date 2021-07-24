Три станції Київського метрополітену можуть закрити на вхід. У чому причина

Роботу станцій метро можуть обмежити / Фото: Сьогодні
У столиці сьогодні, 24 липня, у Київському метрополітені можуть обмежити роботу ряду центральних станцій.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".
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Можливі обмеження пов'язані з футбольним матчем "Шахтар" – "Інгулець" на НСК "Олімпійський".
Які станції можуть закрити:
- "Олімпійська";
- "Палац спорту";
- "Площа Льва Толстого".
У метрополітені додали, що після гри можуть обмежити вхід на ці станції.
Нагадаємо, у минулому році в Київському метрополітені зафіксували 57 грубих порушень. Більшість з них – зацепери, які намагалися проїхати між або на вагонах.
Також ми показували, як виглядала станція "Берестейська" після потужних злив:
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