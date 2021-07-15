У метро Києва після загибелі людини відновили рух поїздів (фото, відео)

На пересадочних станціях – колапс, на платформах зібралося дуже багато людей, натовпу не можуть виїхати

Потяги метро знову їздять від "Академмістечка" до "Лісової" / Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері, 15 липня, в Києві, після падіння людини на рейки, відновили рух поїздів червоною лінією київського метрополітену.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Потяги почали їздити по звичайному маршруту, до цього вони курсували лише від станції "Хрещатик" до "Академмістечка". Зараз же дозволили рух до кінцевої станції "Лісова".

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

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У той же час, на пересадочних станціях трапився справжніх транспортний колапс – там дуже багато людей. Вони не можуть вчасно виїхати.

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"Червона лінія: рух поїздів метро відновлено у звичайному режимі. Випадок, який стався на перегоні "Дарниця" – "Лівобережна", летальний. Деталі щодо осіб і мотивів з'ясовують правоохоронці", – повідомили в КМДА.

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

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Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, про схожий випадок стався на станції метро "Майдан Незалежності". Правоохоронцям і рятувальникам вдалося витягнути пасажира з-під вагону метро в Києві. Його з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Зараз рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.