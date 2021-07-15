Русский
$ 27,3
32,25
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У метро Києва після загибелі людини відновили рух поїздів (фото, відео)

15 липня 2021 19:43

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На пересадочних станціях – колапс, на платформах зібралося дуже багато людей, натовпу не можуть виїхати

Потяги метро знову їздять від "Академмістечка" до "Лісової" / Фото: колаж "Сьогодні"

Потяги метро знову їздять від "Академмістечка" до "Лісової" / Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері, 15 липня, в Києві, після падіння людини на рейки, відновили рух поїздів червоною лінією київського метрополітену.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня".

Потяги почали їздити по звичайному маршруту, до цього вони курсували лише від станції "Хрещатик" до "Академмістечка". Зараз же дозволили рух до кінцевої станції "Лісова".

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Реклама

У той же час, на пересадочних станціях трапився справжніх транспортний колапс – там дуже багато людей. Вони не можуть вчасно виїхати.

Читайте також: Розрізало навпіл: в київському метрополітені загинула людина

"Червона лінія: рух поїздів метро відновлено у звичайному режимі. Випадок, який стався на перегоні "Дарниця" – "Лівобережна", летальний. Деталі щодо осіб і мотивів з'ясовують правоохоронці", повідомили в КМДА.

Не пропусти!
В тренді
Пасажири спантеличені. У Києві в салоні автобуса відвалилася стеля
На знімку видно, як стеля висить над головами пасажирів. Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Реклама

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, про схожий випадок стався на станції метро "Майдан Незалежності". Правоохоронцям і рятувальникам вдалося витягнути пасажира з-під вагону метро в Києві. Його з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Зараз рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Осад залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді
Осад залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді "Укрзалізниці"Україна
Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту
Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту "герою парковки" в Києві (фото)Надзвичайні події
Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика (фото)
Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика (фото)Надзвичайні події
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)Надзвичайні події
У Києві за кермом тролейбуса помер водій
У Києві за кермом тролейбуса помер водійНадзвичайні події
Заблокувала рух. У Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину (відео)
Заблокувала рух. У Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину (відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти