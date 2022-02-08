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"Нанотехнології": у Києві дорожники латали ями з калюжами (відео)

Володимир Козир
8 лютого, 20:39
У мережі обурилися таким "ремонтом" дороги

Комунальники латали ями прямо з калюжами/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві дорожня служба в черговий раз відзначилися проведенням ремонтних робіт. Комунальники латали ями без дотримання відповідних норм.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Київ оперативний".

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Деталі

Автор відео стверджує, що комунальники латали ями прямо з калюжами. Процес зняли на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі міста.

"Блін, ну, є ж там різні компресори тощо (в тому числі на балансі ШЕУ)... Чому б просто не видути ту воду з калюжі на час ямкового ремонту? Може б, хоч трохи довше протримався той багатостраждальний асфальт", – пише автор публікації.

Люди у коментарях обурилися такому "ремонту". Дехто вже навіть не дивується.

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  • "Розрив мозку... класика ямкового ремонту".
  • "Нанотехнології".
  • "Ямковий ремонт неефективний, з водою він чи без... Він просто не працює. Він ефективний на три-чотири дні, максимум – тижнів зо три".
  • "Так то ж нова технологія! Водобетоній".

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