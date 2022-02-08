"Нанотехнологии": в Киеве дорожники латали ямы с лужами (видео)

Коммунальщики латали ямы прямо с лужами/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Киеве дорожная служба в очередной раз отметилась проведением ремонтных работ. Коммунальщики латали ямы без соблюдения соответствующих норм.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев оперативный".
Подробности
Автор видео утверждает, что коммунальщики латали ямы прямо с лужами. Процесс был снят на улице Вишняковской в Дарницком районе города.
"Блин, ну есть же там различные компрессоры и т. д. (в том числе на балансе ШЭУ)... Чего бы просто не выдуть ту воду из лужи на время ямочного ремонта? Может бы, хоть немного дольше продержался тот многострадальный асфальт", — пишет автор публикации.
Люди в комментариях возмутились таким "ремонтом". Некоторые уже даже не удивляются.
- "Разрыв мозга… классика ямочного ремонта".
- "Нанотехнология".
- "Ямочный ремонт неэффективен, с водой он или без... Он просто не работает. Он эффективен на три-четыре дня, максимум – недели три".
- "Так это же новая технология! Водобетон".
Похожие случаи
- В Святошинском районе Киева коммунальщики решили устроить ремонт дороги во время снегопада. Очевидцы сняли на камеру, как работники засыпали ямы на улице Литвиненко-Вольгемут.
- В Одесской области асфальт укладывали прямо на лед во время снегопада. Заблаговременно подрядную организацию официально предупредили, что погода ухудшится.
- В Бортничах коммунальщики решили устроить ремонт дороги во время снегопада. Очевидцы сняли на камеру, как работники засыпали яму на улице Автотранспортной.
Читайте также
- В Одессе "гейзеры" на улицах пробили асфальт.
- Киевляне возмущены качеством дорог – фамилию Кличко написали на асфальте.