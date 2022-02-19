Нех*й шастать! На фасаді будівлі в Києві з'явилися послання для РФ – фото

У столиці місцеві влаштували "кінотеатр" на будівлі парковки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Дарниці фасад паркування житлового комплексу підсвічують проектором із картинкою, на якій зображені всім давно відомі істини.

Про це повідомляє Типовий Київ в Telegram.

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"Кінотеатри, на які ми заслужили", – пишуть у Мережі.

Місцеві кажуть, що меседжі змінюються щодня.

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Скандальний мурал у Славутичі

У Мережі спалахнув скандал навколо нового муралу в Славутичі. На основі проєкту було прийнято тендер на утеплення одного з фасадів будинку, розташованого в центрі міста та створення на ньому мурала з АR. За виконані роботи замовник відмовляється сплачувати повністю. Про це повідомив відомий художник Віталій Гідеван у Facebook.

Замовником всього проекту є Управління інфраструктури та капбудівництва міської ради м. Славутич.

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