Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Скандальний мурал у Славутичі: замовники відмовляються платити та погрожують судом (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 19:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після завершення робіт виконавцям віддали лише частину зароблених грошей
Під Києвом з'явився новий мурал у вигляді ангела
Під Києвом з'явився новий мурал у вигляді ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі спалахнув скандал навколо нового муралу у Славутичі. На основі проєкту було прийнято тендер на утеплення одного з фасадів будинку, розташованого в центрі міста та створення на ньому мурала з АR. За виконані роботи замовник відмовляється сплачувати повністю.

Про це повідомив відомий художник Віталій Гідеван у Facebook.

Реклама

Так, замовником усього проєкту є Управління інфраструктури та капбудівництва Славутичної міської ради.

"Мені повідомили, що гроші будуть переказуватись через людину, яка робила утеплення. Саме з Олегом Куцом ми розпочали подальшу роботу", – пише Гідеван.

Так виглядає готовий мурал у Славутичі. Фото: Віталій Гідеван/Facebook
Так виглядає готовий мурал у Славутичі. Фото: Віталій Гідеван/Facebook

Реклама

Договір був підписаний, після завершення робіт виконавцям віддали частину зароблених грошей, але відмовилися підписати акт виконаних робіт.

"Інші 30 тисяч грн. обіцяв заплатити через пару тижнів. На цьому етапі наше нормальне спілкування з Олегом Куцом закінчилося! Щоразу, як ми дзвонили, він казав: "ще не переказали кошти" і обіцяв до нового року розрахуватися повністю. Після нового року він взагалі не відповідає на дзвінки", – додає художник.

Договір із замовником. Фото: Віталій Гідеван/Facebook
Договір із замовником. Фото: Віталій Гідеван/Facebook

Реклама

За словами Гідевана, зараз їм обіцяють віддати лише 10 тисяч гривень із 30, також погрожують подати до суду нібито за вимагання.

"Це шахрайство! Ви думаєте, що художників, які виснажливо працювали на висоті 6-ти поверхів у холод, можна кинути? Це чесно зароблені гроші за швидко та якісно виконану роботу, визначену договором! Усі податки за отримані мною кошти сплачені вчасно", – обурюється митець.

Листування із погрозами подати до суду на художника. Фото: Віталій Гідеван/Facebook
Листування із погрозами подати до суду на художника. Фото: Віталій Гідеван/Facebook

Що кажуть замовники та субпідрядник

"У нас було укладено договір із підрядником на виконання робіт. Все, що там у них відбувається з субпідрядником, я коментувати не можу, оскільки не маю права втручатися в чужі договірні відносини. Я не мав договору з художником. Тільки договір на виконання робіт, який ми виконали", – повідомив начальник управління інфраструктури та капітального будівництва Славутської міськради Сергій Ворона.

"Я не знаю, звідки художник узяв цю суму. У нас була домовленість, що він робить це безготівково, тобто на фірму, щоб я за нього не платив ПДВ і платив йому готівкою. Я так і робив, а це – мінус 15%. І я з ним розрахувався – заплатив 70 тисяч", – повідомив Олег Куц, підрядник, який займався утепленням будівлі.

Підрядник скаржиться, що мурал почав лущитися зверху. І він підозрює, що фарба неякісна.

"Я так це не маю наміру залишати. Художник купував цю фарбу. Але минуло 4 місяці, і фарба вже лущиться. Потрібно розбиратися чому та за що я заплатив гроші", – каже Олег Куц.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров "Дітки злякалися і плакали". Як у дитсадку Станиці Луганської пережили обстріл Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві проїзд на ВДНГ стане платним. Ми дізналися про подробиці Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко П'яне ДТП в Одесі: водій збив школярку та протаранив чотири машини (відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

26 254

захворіло за тиждень в Києві

+25%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.09

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

31.93

Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти