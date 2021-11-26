Обманюють пенсіонерів? Хто наживається на оформленні карти киянина

Оформлення картки безкоштовне для всіх, але за обслуговування не платять лише пільговики. / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі столиці почали масово скаржитися на обман працівників Ощадбанку під час оформлення та перевипуску картки киянина.

На сайті Мінфіну з'явилося кілька однотипних скарг.

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Люди розповідають, що при заміні та оформленні карти їх змушують заплатити по 70 гривень за страховку або ж за "пластик". Однак потім виявляється, що ця виплата зовсім не обов'язкова.

"При оформленні картки киянина за пенсійним сказали, що потрібно обов'язково оформити страховку за 70 грн. Відмовитися не можна, нова постанова входить до пакету з оформлення карти киянина. Прийшовши додому, зателефонувала на гарячу лінію. Відповіли, що ця страховка лише добровільна. Прошу повернути мені гроші. Скажіть, чи є совість і сором у співробітників банку, обманювати пенсіонера?", – йдеться в одному з таких відгуків.

Внший користувач заявив про таку оплату при переоформленні карти.

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"Прочитав відгук про свавілля при переоформлені карти киянина і зрозумів, що не я один попав в таку ситуацію. При заміні карти з мене взяли 70 гривень і видали квитанцію. Хочу знати, чи законно це зроблено, чи це неправомірна дія працівників банку", – скаржиться ще один користувач.

Як це пояснюють в Ощадбанку

Працівники банку пояснюють, що перевипуск картки відбувається у двох випадках:

після закінчення терміну дії – безкоштовно,

через необхідність замінити картку достроково (через пошкодження, втрату, крадіжку тощо) – тарифікується, відповідно до умов обслуговування рахунку, проте оплата знімається з рахунку.

"Якщо 70 грн ви сплатили готівкою, можемо припустити, що було оформлено один з додаткових продуктів – наприклад, страхування. У випадку, якщо працівники не надали вам пояснень ситуації, будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення ваше ПІБ та номер телефону. Перевіримо випадок більш детально", – обіцяють в Ощадбанку.

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Скільки коштує оформлення карти киянина

Оформлення картки відбувається безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з усіх інших за обслуговування картки стягується сума 120 гривень на рік. Перша оплата відбувається через рік після користування карткою.

Хто має право на пільги під час отримання

ветерани війни;

ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;

діти війни;

ветерани праці;

пенсіонери, особи з інвалідністю;

реабілітовані особи — пенсіонери;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

багатодітні батьки;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або пенсіонерами, які досягли 80-річного віку та отримують компенсаційну виплату;

учасники антитерористичної операції.

Хто може отримати?

всі кияни, зареєстровані у столиці,

вимушені переселенці з зони АТО,

всі, хто працює в місті Києві відповідно до законодавства України,

учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

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