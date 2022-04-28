Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері у четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Фастову Київської області. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".

Реклама

Що відомо?

Як розповіла прессекретар ДСНС області Вікторія Рубан, у Київській області було влучення в інфраструктурні об'єкти, наразі там працюють рятувальники.

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк підтвердив, що по території Фастівської громади російські загарбники завдали ракетного удару.

"Усі служби вже працюють на місці. Важливо залишатися у сховищах під час повітряної тривоги", – додав він.

Окупанти завдали ракетного удару по Києву

Реклама

Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігається хмара диму, горить одна з будівель. Як повідомляє Telegram-канал "Сьогодні", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік від центру.

Повідомляється, що вибухів було кілька. Інформацію прокоментував у Facebook мер столиці Віталій Кличко:

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється".

За словами рятувальників, у столиці ракети поцілили у дві будівлі, є постраждалі. Їхня кількість з'ясовується.

Реклама

"Один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкту. Попадання було на перші поверхи, а на верхніх є люди", – розповіли у ДСНС.

Наразі ситуація у Києві спокійна. На місцях пожеж працює ДСНС. До закінчення тривоги залишайтеся в укриттях.

Раніше ми писали: