Київ накриє нова хвиля перейменувань – приберуть все російське та білоруське

Влада хоче перейменувати 600 об'єктів і демонтувати 60 пам'ятників

У столиці демонтують радянську символіку. Фото: колаж "Сьогодні"

З території Києва планують прибрати назви російських та білоруських міст, а також прізвища російських поетів та письменників. За словами секретаря Київради Володимира Бондаренка, йдеться про 279 об'єктів у столиці – проспекти, вулиці, провулки, мікрорайони.

Наприклад, такі як вулиця Челябінська, Московська, Астраханська, Тульська, Брестська, Мінська, Смоленська, Чехова, Лермонтова, Толстого та сотні інших.

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Перейменувати близько 600 об'єктів

Секретар Київради закликав городян приєднуватись до цього процесу.

"Правила прості: збираємо пропозиції, а потім рейтингове голосування. Немає пропозицій – немає перейменування. Можливо переосмислення назв. Пропозиції за формою", – написав на своїй сторінці у соціальних мережах секретар Київради Володимир Бондаренко.

Збір пропозицій щодо перейменування триватиме до 1 травня. Їх можна надсилати на електронну пошту Київради: [email protected]

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Містянам пропонують аргументувати необхідність перейменування та обґрунтувати нові назви.

Володимир Прокопів, заступник голови КМДА вважає, що у столиці набагато більше об'єктів, які носять російські та білоруські назви.

"За моїми підрахунками таких назв близько 600. І процес їхнього перейменування в Києві має проводитися за тісної співпраці з істориками, вченими. Ми маємо підійти до цього питання зважено, системно, щоб зробити це раз і назавжди, і в майбутньому не повертатися до цієї теми", – пояснив сайту "Сьогодні" заступник голови КМДА, депутат Київради Володимир Прокопів.

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Приберуть 60 пам'ятників

Також у столиці планують провести демонтаж пам'ятників, пов'язаних із Росією та Білоруссю. Зі стели пам'яті біля станції метро "Шулявська" вже прибрали назви міст-героїв часів СРСР, замінивши їх на українські міста-герої, які постраждали від російської окупації.

Також демонтували радянську символіку зі стели на площі Перемоги біля цирку.

Найближчим часом планують демонтувати бронзову скульптуру двох робітників, яку встановили під Аркою дружби народів 1982 року. Весь цей час вона символізувала дружбу народів. Другу скульптурну композицію під Аркою – з червоного граніту – закриють оздоблювальними матеріалами, а потім планують розібрати. Саму арку з титанових аркушів перейменують та підсвітять її кольорами українського прапора.

Тим часом депутати Київради пропонують демонтувати у Києві пам'ятник поетові Пушкіну, генералу Ватутіну, письменнику Булгакову, червоному командиру Щорсу, гарматі біля станції метро "Арсенальна", бронзові медальйони на станції метро "Вокзальна", герб СРСР зі щита скульптури Батьківщина-мати. Загалом пропонують прибрати 60 пам'ятників, пов'язаних із Росією, та відвезти їх до Музею тоталітаризму.

"Якщо вам цікава моя думка як громадянина, то можу сказати, що з більшості пам'яток я приймав би рішення вже зараз. А як державний чиновник я готовий до діалогу із громадськістю з цього питання. До цього потрібно підходити професійно, вибірково. І приймати рішення щодо деяких пам'ятників вже зараз. Даний проект рішення – це пропозиція 1-2 депутатів Київради. Потрібно почекати, коли з проектом ознайомляться усі депутати. Думаю, з документа приберуть деякі пам'ятники, а якісь додадуть до цього списку нові. Тоді можна буде про це предметно говорити", – додає Володимир Прокопів.

Перейменують найближчим часом

Прокопів вважає, що рішення щодо перейменування будуть прийняті найближчим часом, особливо щодо перейменування станцій метро "Мінська" та "Дружби народів".

"По станціях метро і депутати Київради, і громадськість мають єдину позицію – перейменувати. На цю тему немає питань та дискусій. А ось щодо перейменування вулиць та проспектів є чимало зауважень. Одна частина громадськості пропонує перейменувати одні вулиці, частина інші. Йдеться навіть не про те, які вулиці перейменовувати, а більше про те, які назви вони носитимуть після перейменування", – зазначає Володимир Прокопів.

До речі, влада має прибрати зі станції метро "Театральна" величезне погруддя Леніну, яке зараз прикрите ширмою. Погруддя вождя досі не прибрали з підземки через його габарити та складність демонтажних робіт.

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