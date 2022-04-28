У Києві від ракетного удару окупантів є постраждалі – ДСНС

За словами рятувальників, у столиці ракети влучили у дві будівлі

У Києві є жертви від ракетного удару. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок нового ракетного удару по Києву є постраждалі. Ракети влучили у дві будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає Telegram-канал "Україна 24".

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За словами рятувальників, у столиці ракети поцілили у дві будівлі, є постраждалі. Їхня кількість з'ясовується.

"Один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкту. Попадання було на перші поверхи, а на верхніх є люди", – розповіли у ДСНС.

Наразі ситуація у Києві спокійна. На місцях пожеж працює ДСНС. До закінчення тривоги залишайтеся в укриттях.

Новий ракетний удар по Києву

Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігається хмара диму, горить одна з будівель. Як повідомляє Telegram-канал "Сьогодні", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік від центру.

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Повідомляється, що вибухів було кілька. Інформацію прокоментував у Facebook мер столиці Віталій Кличко:

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється".

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