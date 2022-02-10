Оплата за воду в Києві: для чого передавати показники і 5 способів зробити це дистанційно

Показники води потрібно передавати кожного місяця. / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянам потрібно передавати показники за воду до 31 (або ж 30) числа кожного місяця. Інакше доведеться переплачувати за послуги.

Про це нагадують в Київводоканалі.

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Варто пам'ятати, що з 1 по 5 число облікові бази закриті для оновлення інформації, і показання не приймаються.

Як доведеться платити, якщо не передати показання

Якщо кияни не встигають передати показання вчасно, нарахування за місяць буде здійснено за середніми показаннями лічильників користувача за попередні три місяці.

"Але якщо ви не передаватимете дані довгий час, це може призвести до невірних нарахувань за спожиту вами воду", – попереджають у "Київводоканалі".

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П'ять дистанційних способів передати показники

Передати показання лічильників можна будь-яким зручним способом:

На сайті, натиснувши кнопку "передати показники".

Через "Особистий кабінет" Київводоканалу https://my.vodokanal.kiev.ua

За допомогою мобільних додатків Viber ( http://tinyurl.com/pn92devj ) та Telegram ( https://t.me/vodokanalkiev_bot

За телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-02-02 або КК "ЦКС" 247-40-40.

Через сервіс Portmone.com у розділі "передача показників".

Крім того, записати показання можна у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах.

Показання лічильників гарячої води також необхідно передавати, бо вони потрібні для формування нарахувань за водовідведення.

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Куди звертатися, якщо зникла вода

"Київводоканал" завжди заздалегідь попереджає про планові та аварійні роботи відразу після їхнього початку через сайт, Facebook та оголошення на будинках. Можна перевірити онлайн, чи є ваша адреса у переліку тимчасових відключень холодного водопостачання чи планових відключеннях.

Якщо у вас немає води без жодних попереджень, то не виключено, що роботи проводяться всередині будинку, безпосередньо на вашому стояку робітниками керуючої компанії або ОСББ.

У такому разі киянам радять дотримуватися кількох рекомендацій:

Спробуйте злити воду протягом 5-10 хвилин.

Якщо нічого не змінилося, то зателефонуйте до call-центру Київводоканалу за номером (044) 202-02-02 або в аварійну службу за номерами 15-81 або (044) 200-73-01; залиште заявку щодо сумнівної якості води, вказавши П.І.Б., адресу, контактний телефон та суть скарги (зміна кольору та/або запаху).

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