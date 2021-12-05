Парад київських мостів. Хто з них найдовший, найкрасивіший і найбільш аварійний

Найстаріший міст збудували ще 1853 року, але будівництво нових шляхопроводів через Дніпро продовжується досі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Київські мости через Дніпро стали справжньою окрасою для міста – Південний, Північний, міст Метро, міст Патона, Пішохідний міст. Щоправда, зараз більшість з них вимагає термінового ремонту.

Сайт "Сьогодні" зібрав "родзинки" київських переправ, і ми отримали парад столичних мостів.

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Найстаріший і підірваний

Миколаївський ланцюговий міст Фото: архівне

Мабуть, найкрасивішим у Києві можна назвати Миколаївський Ланцюговий міст. Це була неймовірно елегантна споруда через Дніпро.

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Його збудували ще в 1853 році за проєктом британського інженера Чарльза Віньйола. Довжина мосту складала 730 метрів, а ширина – 16 метрів.

Міст складався з шести прольотів, його звели з залізних конструкцій, виготовлених у Великій Британії.

Міст було закладено на місці старовинної київської переправи 30 серпня 1848 року. Будівництво зайняло 5 років.

На жаль, Миколаївський ланцюговий міст був знищений у 1920 році польськими військами, що відступали.

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Найцілісніший

Міст Патона. Фото: архівне

Тепер найстарішим київським мостом через Дніпро вважається міст імені Євгена Патона. Цікава деталь – його було відкрито через 100 років після Миколаївського ланцюгового мосту.

Міст будували у складний повоєнний період. Відкрили переправу у 1953 році. Вона названа на честь Євгена Патона, який безпосередньо брав участь у її проєктуванні та будівництві. Міст імені Патона – перший у світі суцільнозварний міст такої протяжності.

Довжина мосту Патона – 1543 метри, ширина 21 метр, він складається з 26 прольотів. Міст на 300 метрів довший, ніж вулиця Хрещатик.

Зараз переправа перебуває в аварійному стані, мостом обмежено рух транспорту, і влада готує проєкт його реконструкції.

Найпішохідніший

Пішохідний міст. Фото: архівне

У липні 1957 року кияни та гості столиці прогулялися новим парковим Пішохідним мостом через Дніпро.

Він поєднав центральну частину міста з рекреаційною зоною на Трухановому острові. Пішохідний міст складається з трьох центральних прогонів, його довжина 429 метрів, а ширина 7 метрів.

Міст має виразний силует, саме тому став одним з традиційних елементів у панорамі Києва.

Втім, і цей міст страждає від старості. У серпні 2019 року сталося обвалення конструкцій мосту. У воду обрушилися противаги, які вирівнювали міст з 1981 року, коли було помічено, що прогін мосту починає кренитися. Після цього було проведено обстеження мосту і на пішохідній частині встановлено бетонні плити.

Найісторичніший

Свіжозбудований міст Метро. Фото: Світ метро

1965 року в Києві відкрито міст Метро. Цікаво, що ця переправа була побудована поруч з місцем, де розташований київський Ланцюговий міст, зруйнований у 1920 році. На його основі було зведено Міст імені Євгенії Бош, але його підірвали під час Другої світової війни.

Міст Метро – перша у світі арочна споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках.

Його загальна довжина 683 метри, ширина 28 метрів, а довжина найдовшого прольоту становить 60 метрів.

На жаль, і цей київський міст у списках претендентів на терміновий ремонт. За роки експлуатації його конструкції суттєво зносилися. Київська влада планує провести ремонт мосту Метро за рахунок коштів ЄБРР у розмірі 60 мільйонів євро.

Найпограбованіший

Будівництво Північного (Московського) мосту. Фото: архівне

У 1976 був відкритий Північний (тоді Московський) міст – його довжина 816 метрів. Пілон будівлі піднімається над Дніпром на висоту 119 метрів. Тримають конструкції центрального прогону ванти. Довжина канатів у них – 54,6 км.

Хоча Північний міст відносно молодий, але він поступово "втомлюється". Поруччя переправи вкриті щільним шаром іржі, а вандали примудрилися розграбувати герб Києва, який було встановлено на пілоні мосту.

Найремонтованіший

Будівництво Південного мосту. Фото: архівне

Південний міст було відкрито 1990 року. Його пілон – один з найвищих в Україні – 135 метрів.

Мостовий перехід має 2 частини: правобережна естакада -1250 метрів та бруківка над Дніпром – 1256 метрів, зокрема вантова частина (565 м). Ширина мосту 41 метр, тут проходить зелена гілка Київського метрополітену.

Основний прогін Південного мосту тримають 72 пари здвоєних вант (144 ванти), вагою 750 тонн.

На переправі постійно провадиться ремонт деформаційних швів. Саме тому утворюються величезні автомобільні затори. Черговий ремонт мосту заплановано на весну 2022 року. Тут обіцяють відремонтувати деформаційні шви на естакаді переправи.

Найнедобудованіший

Дарницький міст. Фото: Сьогодні

У 2011 році відкрито автоповідомлення новим Дарницьким мостом, який кияни називають мостом Кірпи. Залізничний рух з переправи відкрили роком раніше.

Довжина Дарницького мосту становить 1066 метрів, а завширшки 44 метри.

Проблема цього мостового переходу полягає в тому, що його за 10 років так і не добудували. На лівому березі відсутні з'їзди з мосту. Їх обіцяють добудувати до кінця 2022 року. За цю переправу взялися у рамках проєкту "Велике будівництво".

Найфантомніший

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Фото: КМДА

Подільсько-Воскресенський міст – це поки що переправа фантом. Частина його зведена і навіть художньо підсвічується. Міст має бути комбінованим. Ним колись їздитимуть автомобілі та поїзди метро, а поки що влада тільки планує пустити ним автомобільне сполучення до кінця року.

Але такі обіцянки кияни чули і у 2019, і у 2020, і у 2021 році. До речі, загальна довжина мосту – 4 432 метри.

Наймолодший

Велосипедний пішохідний міст. Фото КМДА

25 травня 2019 року відбулася церемонія відкриття пішохідно-велосипедного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою. У народі його називають скляний міст Кличка.

Конструкція складається з трьох прогонів. Опорна балка — металева цільнозварна завдовжки 216 метрів (від одного деформаційного шва до іншого) – спирається на дві проміжні залізобетонні опори та два кінцеві упори.

Міст уже прославився тим, що на ньому регулярно тріскаються видові шибки, а нещодавно в його опорі виявили безпритульного, який обладнав там житло.

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