Під Києвом на ходу спалахнула маршрутка з пасажирами (відео)

Водій вчасно помітив спалах. / Фото: Колаж: Сьогодні
На виїзді з Ірпеня на ходу загорілася маршрутка "I-Ван", яка курсує маршрутом Ірпінь – Київ до станції метро "Академмістечко".
Про це кореспонденту "Сьогодні" повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області.
"Автобус прямував з Ірпеня до Києва. Біля села Романків водій помітив займання. У маршрутці в цей момент були 25 пасажирів та водій. Як тільки сталося займання, люди самостійно покинули транспортний засіб. На місце викликали рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав", – розповіли нам у ДСНС Київської області.
Пожежники загасили полум'я, але маршрутка повністю вигоріла.
Схожий інцидент
26 листопада у Святошинському районі Києва на ходу спалахнула маршрутка № 455. Її загасили одразу. Ніхто не постраждав.
Новини "Сьогодні" публікували відео з місця події.
У Києві оновлять громадський транспорт
Влада планує взяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме:
- 65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 метра,
- 72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 метра.
"Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема людей з інвалідністю", – йдеться у повідомленні.
Також хочуть придбати 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.
Раніше ми писали:
- Відео дня. Киянам влаштували "дощ" в одній з маршруток.
- Відео дня. У Києві маршруткою керував "Юлій Цезар".