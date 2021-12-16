Під Києвом на ходу спалахнула маршрутка з пасажирами (відео)

Водій вчасно помітив спалах. / Фото: Колаж: Сьогодні

На виїзді з Ірпеня на ходу загорілася маршрутка "I-Ван", яка курсує маршрутом Ірпінь – Київ до станції метро "Академмістечко".

Про це кореспонденту "Сьогодні" повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області.

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"Автобус прямував з Ірпеня до Києва. Біля села Романків водій помітив займання. У маршрутці в цей момент були 25 пасажирів та водій. Як тільки сталося займання, люди самостійно покинули транспортний засіб. На місце викликали рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав", – розповіли нам у ДСНС Київської області.

Пожежники загасили полум'я, але маршрутка повністю вигоріла.

Схожий інцидент

26 листопада у Святошинському районі Києва на ходу спалахнула маршрутка № 455. Її загасили одразу. Ніхто не постраждав.

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Новини "Сьогодні" публікували відео з місця події.

У Києві оновлять громадський транспорт

Влада планує взяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме:

65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 метра,

72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 метра.

"Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема людей з інвалідністю", – йдеться у повідомленні.

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Також хочуть придбати 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.

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