Підлікували: київський блогер "вакцинував" міст Патона – відео

У Києві "вакцинували" міст Патона / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський блогер Антон Скуратов вирішив "підлікувати" міст Патона. Блогер пожартував на актуальну тему для жителів столиці.

Відео опублікував Telegram-канал Киев сейчас.

Реклама

"Голова громадської організації "Нова столиця" Антон Муратов "вакцинував" міст Патона. Це перший випадок вакцинації об'єкта міської інфраструктури", – прокоментував відео блогер Антон Мурафа.

На сьогодні міст Патона в аварійному стані. Мер Києва заявляв, що сама тільки реконструкція коштуватиме понад пів мільярда доларів.

"Грошей на його реконструкцію немає. Тому ми вирішили вакцинувати міст пів мільйоном доз вакцин разом із цементом", – сказав блогер Антон Скуратов.

Він додав, що оскільки президент виділяє по 1000 грн на кожного вакцинованого, то можна отримати пів мільярда гривень на реконструкцію.

Блогер продемонстрував "COVID-сертифікат", спеціально зроблений для мосту після "вакцинації".

Також на мосту встановили величезний міжнародний сертифікат.

Реклама

Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту, однак, немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки що на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

Реклама

"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з Інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшої руйнації", – сказали в "Київавтодорі".

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту мосту його повністю не перекриватимуть, а лише частково обмежують рух транспорту.

Раніше ми писали: