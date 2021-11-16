Показове покарання? "Звільнений" заступник Кличка продовжує працювати (документ)

Олександр Густєлєв (ліворуч) продовжує працювати навіть після того, як Віталій Кличко оголосив про його звільнення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко на фоні обговорень про затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського повідомив про нібито звільнення свого заступника Олександра Густєлєва. Хоча насправді чиновник продовжує працювати.

Це помітив журналіст Сергій Грішин та написав у своєму Facebook.

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5 листопада Кличко заявив, що звільнив свого заступника та пояснив в дописі, за що саме.

"Але ніяких розпоряджень про звільнення на сайті КМДА не з’явилось, я перевіряв через день. Сам "звільнений" продовжував писати пости у фб, як заступник голови КМДА, ніби його ніхто і не звільняв", – наголосив Грішин.

А вже 15 листопада у відкритому доступі знайшли свіжий документ, з якого можна побачити, що Густєлєва не звільнили, а "просто перевели працювали в інше приміщення".

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Фото: Сергій Грішин

За що "звільнили" Густєлєва

Кличко дійсно повідомив про таке рішення 5 листопада, пост досі доступний в його Facebook.

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Там мер чітко називає причину звільнення - через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

"Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року "поїде", – пояснив Кличко.

Очільник Києва запевнив, що для запуску автомобільного руху столиця зробила все – забезпечила і фінансово, і організаційно. У зриві термінів він звинуватив Густєлєва.

"І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, – Олександра Густєлєва", – підсумував Кличко.

Фото: скріншот зі сторінки Віталія Кличка

Нагадаємо, на посаду заступника голови КМДА Олександр Густєлєв був призначений 24 лютого 2020 року. Він займався роботою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. До цього Густєлєв очолював комунальну корпорацію "Київавтодор" із квітня 2015 року.

Звільнили через службову записку?

Як стало відомо сайту "Сьогодні" від найближчого оточення мера, причиною звільнення стала службова записка Олександра Густєлєва, яку він надав градоначальнику.

У документі йдеться про стан будівництв Подільського мосту та Великої окружної дороги на ділянці від проспекту Рокосовського до вулиці Богатирської. А точніше – про затягування будівництва цих об'єктів із боку генпідрядника.

Дмитро Котлубей, виконувач обов'язків директора КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва", повідомляє Олександру Густєлєву про регулярні та необґрунтовані перенесення термінів будівництва, відсутність на об'єкті необхідної кількості будівельників та про інші порушення з боку генпідрядника, який виконує роботи.

"Я з'ясував, що вам та голові КМДА жодного разу не було надано достовірної інформації щодо фактичного стану робіт", – повідомляє профільному заступнику голови КМДА Дмитро Котлубей.

Мабуть, тому заступник голови КМДА передав Віталію Кличку службову записку.

Поки що невідомо, чи написав заяву Олександр Густєлєв. На телефонні дзвінки він не відповідає, а на сайті КМДА він продовжує перебувати у списку заступників Віталія Кличка.

"Після цієї історії мер взяв під особистий контроль будівництво Подільського мосту. Будьте певні, поблажок не буде нікому", – повідомило джерело в КМДА.

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