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"Поліція виїхала у недозволеному місці". У Києві копи збили мотоцикліста (фото)

Ольга Кравченко
18 листопада, 16:13
Водій мотоцикла їхав між рядами та раптово його збив автомобіль поліцейських

У столиці сталася аварія за участю копів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві поліцейський автомобіль збив мотоцикліста. Аварія сталася на проспекті Чорновола.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Telegram.

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"Ситуація наступна – я їхав між рядами, а поліція виїхала в недозволеному місці", – сказав водій мотоцикла.

НП сталася на проспекті Чорновола / Фото: Київ Оперативний

За попередньою інформацією, серйозних травм ніхто не отримав.

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Судячи з фото, швидше за все, водій працює у службі доставки.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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