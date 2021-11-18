"Поліція виїхала у недозволеному місці". У Києві копи збили мотоцикліста (фото)

У столиці сталася аварія за участю копів / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві поліцейський автомобіль збив мотоцикліста. Аварія сталася на проспекті Чорновола.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Telegram.
"Ситуація наступна – я їхав між рядами, а поліція виїхала в недозволеному місці", – сказав водій мотоцикла.
НП сталася на проспекті Чорновола / Фото: Київ Оперативний
За попередньою інформацією, серйозних травм ніхто не отримав.
Судячи з фото, швидше за все, водій працює у службі доставки.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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