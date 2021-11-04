Потерпілий вистрибнув із вікна, а на журналістів напали: всі подробиці пожежі у Лаврі (фото, відео)

У Лаврі сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці 4 листопада сталася пожежа у Києво-Печерській Лаврі. Під час НП постраждали троє людей, одна з них – вистрибнула з вікна.
Докладніше про пожежу у Лаврі – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Що відомо про пожежу?
О 13:45 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю.
На місці пожежі на території Києво-Печерської лаври працювали рятувальники. До гасіння залучено 55 осіб та 13 од. техніки ДСНС.
"Наші співробітники ліквідують загоряння. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з розповсюдженням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської Лаври", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.
Займання у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської Лаври ліквідовано о 14:45.
Чи є постраждалі?
Відомо, що троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна. Наразі правоохоронні органи з'ясовуватимуть причину займання.
У Лаврі напали на кореспондента "Сьогодні"
На місце пожежі миттєво прибув кореспондент Ігор Сєров. Під час проведення прямої трансляції з місця події на журналіста напали кілька чоловіків. Вони почали хапати його і ледве не розірвали йому куртку.
"Не рвіть мені куртку, не хапай мене. У мене є посвідчення журналіста, я маю право знімати" , – сказав кореспондент "Сьогодні".
На що чоловіки відповіли: "Тебе ж попросили. Ти один, а нас троє".
Внаслідок цього наш журналіст викликав поліцію на місце події.
Журналістам агресивно не дають працювати
У Києві біля Києво-Печерської лаври, де нещодавно сталася пожежа, священик відібрав у журналіста телефон, щоб той не міг зняти відео пожежі. А віддав лише після того, як чоловік на нього накричав.
"Цікаво, що там у них таке секретне", – пишуть у Мережі.
Також з'явився ролик як співробітник Києво-Печерської лаври напав на журналістів Магнолії-ТВ.