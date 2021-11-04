Потерпілий вистрибнув із вікна, а на журналістів напали: всі подробиці пожежі у Лаврі (фото, відео)

У Лаврі сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці 4 листопада сталася пожежа у Києво-Печерській Лаврі. Під час НП постраждали троє людей, одна з них – вистрибнула з вікна.

Докладніше про пожежу у Лаврі – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що відомо про пожежу?

О 13:45 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю.

На місці пожежі на території Києво-Печерської лаври працювали рятувальники. До гасіння залучено 55 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

"Наші співробітники ліквідують загоряння. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з розповсюдженням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської Лаври", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Займання у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської Лаври ліквідовано о 14:45.

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На місце НП прибули рятувальники. Фото: ДСНС Києва

Пожежа у лаврі. Фото: ДСНС Києва

У Києві сталася пожежа у лаврі. Фото: ДСНС Києва

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Чи є постраждалі?

Відомо, що троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна. Наразі правоохоронні органи з'ясовуватимуть причину займання.

У Лаврі напали на кореспондента "Сьогодні"

На місце пожежі миттєво прибув кореспондент Ігор Сєров. Під час проведення прямої трансляції з місця події на журналіста напали кілька чоловіків. Вони почали хапати його і ледве не розірвали йому куртку.