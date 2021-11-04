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Пострадавший выпрыгнул из окна, а на журналистов напали: все подробности пожара в Лавре (фото, видео)

София Ковнир
4 ноября, 16:14
Возгорание произошло в обед. Теперь правоохранительные органы будут выяснять причину ЧП

В Лавре произошел пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице 4 ноября произошел пожар в Киево-Печерской Лавре. Во время ЧП пострадали три человека, один из них – выпрыгнул из окна.

Подробнее о пожаре в Лавре – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что известно о пожаре?

В 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работали спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской Лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры ликвидировано в 14:45.

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На место ЧП прибыли спасатели. Фото: ГСЧС Киева

Пожар в лавре. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве случился пожар в лавре. Фото: ГСЧС Киева

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Есть ли пострадавшие?

Известно, что три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна. Теперь правоохранительные органы будут выяснять причину возгорания.

В Лавре напали на корреспондента "Сегодня"

На место пожара мгновенно прибыл корреспондент "Сегодня" Игорь Серов. Во время ведения прямой трансляции с места события на журналиста напали несколько мужчин. Они начали хватать его и едва не разорвали ему куртку.

"Не рвите мне куртку, не хватай меня. У меня удостоверение журналиста, я имею право снимать", – сказал корреспондент "Сегодня".

На что мужчины ответили журналисту: "Тебя же попросили. Ты один, а нас трое".

В результате наш журналист вызвал полицию на место происшествия.

Журналистам агрессивно не дают работать

В Киеве у Киево-Печерской лавры, где недавно произошел пожар, священник отобрал у журналиста телефон, чтобы тот не мог снять видео пожара. А отдал только после того, как мужчина на него накричал.

"Интересно, что там у них такое секретное", – пишут в Сети.

Также появился ролик, как сотрудник Киево-Печерской лавры напал на журналистов Магнолии-ТВ.

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