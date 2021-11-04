Пострадавший выпрыгнул из окна, а на журналистов напали: все подробности пожара в Лавре (фото, видео)

В Лавре произошел пожар. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице 4 ноября произошел пожар в Киево-Печерской Лавре. Во время ЧП пострадали три человека, один из них – выпрыгнул из окна.
Подробнее о пожаре в Лавре – читайте далее в материале "Сегодня".
Что известно о пожаре?
В 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.
На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работали спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.
"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской Лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры ликвидировано в 14:45.
Есть ли пострадавшие?
Известно, что три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна. Теперь правоохранительные органы будут выяснять причину возгорания.
В Лавре напали на корреспондента "Сегодня"
На место пожара мгновенно прибыл корреспондент "Сегодня" Игорь Серов. Во время ведения прямой трансляции с места события на журналиста напали несколько мужчин. Они начали хватать его и едва не разорвали ему куртку.
"Не рвите мне куртку, не хватай меня. У меня удостоверение журналиста, я имею право снимать", – сказал корреспондент "Сегодня".
На что мужчины ответили журналисту: "Тебя же попросили. Ты один, а нас трое".
В результате наш журналист вызвал полицию на место происшествия.
Журналистам агрессивно не дают работать
В Киеве у Киево-Печерской лавры, где недавно произошел пожар, священник отобрал у журналиста телефон, чтобы тот не мог снять видео пожара. А отдал только после того, как мужчина на него накричал.
"Интересно, что там у них такое секретное", – пишут в Сети.
Также появился ролик, как сотрудник Киево-Печерской лавры напал на журналистов Магнолии-ТВ.