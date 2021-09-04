Відновленню не підлягає. Пожежа в Костелі святого Миколая знищила унікальний орган (фото, відео)

Після пожежі в кіптяві стіни храму до самого верху / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві спалахнула пожежа в Костелі святого Миколая – там вогонь знищив унікальний орган, але несучі перекриття не постраждали і конструкції костелу нічого не загрожує.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Що кажуть в костелі?

В адміністрації костелу нам розповіли, що зараз і найближчим часом проводитимуться слідчі дії. Завтрашня служба відбудеться на вулиці.

Зараз біля костелу смердить гаром, у дворі розкидано поплавлене скло. Видно через вікно, що в кіптяві стіни до самого верху.

"Сьогодні вночі сталася велика трагедія, тому що в храмі святого Миколая сталася пожежа. Але, на щастя, ніхто не постраждав. У храмі не відбувалося ні концертів, ні богослужінь. Звичайно, орган знищено. Ми не знаємо, на скільки відсотків. Встановлюватиме слідство, що стаилося і чому", – сказав отець Богдан Савицький.

За його словами, з часів незалежності України ведеться боротьба, щоб храм повернути прихожанам, однак зараз він належить Мінкульту.

"У центрі залу згорілий орган, впала одна з люстр, ну і всі крісла залиті. На щастя, сакральні речі не постраждали", – сказав він.

Реставрація храму

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Костел святого Миколая повинні були почати реставрувати, але тендер був заблокований.

"Два тижні тому ми дізналися що Мінкульт виділив 25 млн грн на реставрацію костелу. Точніше фасаду, хоча внутрішній стан костелу просто жахливий", – сказала Алла Вишинська, голова громадської організації Центр захисту пам'яток архітектури "Ренесанс".

За її словами, вхід до метро постійно розхитує будівлю. Крім того, проводка в храмі в жахливому стані – висять дроти, а ними тече вода. Вона зазначає, що неодноразово представники храму зверталися до різних інстанцій і попереджали про можливу трагедію.

Що сталося?

Увечері 3 вересня пожежа виникла на першому і другому поверхах з поширенням на покрівлю костелу. До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло о 21:49, а локалізувати його вдалося о 22:41. Незабаром його загасили.

Зазначимо, що пожежники приїхали на виклик через 6 хвилин після повідомлення про НП.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць техніки, а також 80 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в Києві. Причина виникнення пожежі встановлюється. За інформацією єпископа Віталія Кривицького, причиною пожежі могло стати загоряння в музичному органі.

Що кажуть в МВС?

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав причини пожежі в Костелі святого Миколая в Києві – полум'я охопило орган. Незважаючи на те, що рятувальники прибули на місце події вже через 6 хвилин після виклику, проте час вже був втрачений – орган не вдалося врятувати.

"Вона почалася під час репетиції на всесвітньо відомому органі: з нього пішов дим, а потім його охопило полум'я. На жаль, співробітники установи культури не викликали рятувальників відразу після виникнення пожежі, намагаючись її загасити самостійно. В результаті було втрачено дорогоцінні хвилини", – написав міністр.

Зараз поліція розглядає всі можливі версії пожежі. Ймовірною причиною стало загоряння електропроводки всередині дерев'яного корпусу органу, якій було більше 40 років.

Фото: twitter.com/PLinUkraine

Що відомо про орган?

У костелі знаходився Національний будинок органної та камерної музики. Тепер йому доведеться шукати інше місце для репетицій і концертів.

"Є болісна втрата – унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив. Точну причину пожежі встановить слідство. А ми в МКІП починаємо детальну оцінку пошкоджень костелу, щоб скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт", – написав міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Великий орган "Rieger-Kloss" був спеціально сконструйований майстрами Чехословаччини для великого концертного залу наприкінці 1980-х. Майстри намагалися наблизити його зовнішній вигляд до архітектурного стилю костьолу, що об'єднало неоготичну архітектуру з унікальним інструментом.

У храмі вже сказали, що орган повністю знищений.

"Орган не підлягає відновленню Він повністю знищений", – сказав отець Богдан Савицький.

За сучасними цінами його вартість оцінюють в 1,2 або 1,5 мільйона євро.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Зазначимо, що чеська фірма-виробник кілька років тому оголосила про неплатоспроможність, звільнила всіх працівників і припинила роботу.

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