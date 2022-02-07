Затори та збій у роботі громадського транспорту – де не проїхати у Києві (карта)

У столиці проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

7 лютого у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Рух деяких маршрутів змінився, а також на дорогах міста утворилися затори.

Про збої повідомляє "Київпастранс".

Реклама

Затримується рух трамваїв

Затримується рух трамваїв №22А, 28, 35 по вул. Дашкевича/вул. Стальського у напрямку вул. Милославської з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Затримується рух трамваїв № 1, 3 по пр. Гузара/ бул. Гавела в напрямку Кільцевої дороги, причина – пасажиру стало зле. На місце викликано МШД.

Затори у місті

На проспекті Тараса Шевченка невеликі затори. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

На проспекті Тараса Шевченка утворилася тягучка / Фото: Google Maps

Рух перекрито на Парковій дорозі та Петрівській алеї.

Реклама

Рух повністю перекритий, цією дорогою проїхати не вдасться / Фото: Google Maps

Крім того, рух ускладнений на вулиці Саперно-Слобідській та Південному мосту. Там ремонтують дорогу.

На Видубичах невеликий затор / Фото: Google Maps

Реклама

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає ситуація на дорогах, а саме – ДТП.