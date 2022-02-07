Затори та збій у роботі громадського транспорту – де не проїхати у Києві (карта)

У столиці проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні
7 лютого у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Рух деяких маршрутів змінився, а також на дорогах міста утворилися затори.
Про збої повідомляє "Київпастранс".
Затримується рух трамваїв
- Затримується рух трамваїв №22А, 28, 35 по вул. Дашкевича/вул. Стальського у напрямку вул. Милославської з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
- Затримується рух трамваїв № 1, 3 по пр. Гузара/ бул. Гавела в напрямку Кільцевої дороги, причина – пасажиру стало зле. На місце викликано МШД.
Затори у місті
На проспекті Тараса Шевченка невеликі затори. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.
Рух перекрито на Парковій дорозі та Петрівській алеї.
Крім того, рух ускладнений на вулиці Саперно-Слобідській та Південному мосту. Там ремонтують дорогу.
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає ситуація на дорогах, а саме – ДТП.
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
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