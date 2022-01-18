Будуть затори? У Києві можуть перекривати рух у трьох районах – дата

Обмеження руху можуть бути 19 та 20 січня протягом усього дня

Рух можуть перекривати на правому і на лівому березі столиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 19 та 20 січня можуть перекривати рух транспорту. Це пов'язано з робочим візитом до України державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Таке попередження опублікували в пресслужбі КМДА.

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Можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в таких районах столиці:

центральній частині міста,

деяких вулицях Дарницького району,

у Шевченківському районі.

Для чого перекривати рух

Як повідомили в Управлінні державної охорони України, відповідно до законодавства, державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій).

Ці посадовці прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

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