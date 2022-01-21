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Київ замітає снігом: центр міста зупинився у заторах – фото, відео (оновлюється)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 січня, 13:29
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Напередодні синоптики та Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджали, що у місті погіршиться погода
У столиці сьогодні вирує негода
У столиці сьогодні вирує негода / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдень 21 січня у Києві пішов сильний снігопад. У зв'язку з негодою на дорогах утворилося безліч заторів. Докладніше про негоду читайте у матеріалі сайту "Сьогодні".

13:41: Ситуація на дорогах у центрі міста дедалі гірша. Як повідомляє Google maps, "стоїть" бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки А також вулиці Хрещатик, Круглоуніверситетська, Крутий узвіз, Басейна, Шовковична.

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У Печерському районі не проїхати
У Печерському районі не проїхати / Фото: Google Maps

13:38: У Дніпровському районі також сніг. З лівого берега мало видно правий.

Біля станції метро "Дарниця" також випав сніг
Біля станції метро "Дарниця" також випав сніг / Фото: Сьогодні

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13:34: На бульварі Дружби народів величезний затор. Тут є кілька ДТП.

Швидше за все, що аварії спричинені слизькою дорогою
Швидше за все, що аварії спричинені слизькою дорогою / Фото: Google Maps

13:30: Південний міст практично не видно з боку правого берега.

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Туман і сніг заважають чіткій видимості у місті
Туман і сніг заважають чіткій видимості у місті / Фото: Сьогодні

13:22: За інформацією онлайн-сервісу Google maps, найбільший затор зараз на Московському шосе.

Перед Видубичами пробка
Перед Видубичами пробка / Фото: Google Maps

12:30: На вулицях вже спостерігається значний шар снігу.

У Дарницькому районі на лівому березі йде сніг
У Дарницькому районі на лівому березі йде сніг / Фото: Сьогодні

12:07: На лівому березі на Позняках повсюдно йде сніг.

Сніг сьогодні передають по всій Україні
Сніг сьогодні передають по всій Україні / Фото: Сьогодні

Усю Україну накриє негода

Погода в Україні у п'ятницю, 21 січня, переважно буде сніговою. У цей день пориви вітру сягатимуть 12 м/сек. Окрім того, прогнозують мороз. Через "мінусову" температуру можлива ожеледь.

Сьогодні опадів не прогнозується лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там буде хмарна погода. На решті території – сніг. Вітер західний, 7-12 м/с.

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