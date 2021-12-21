Затори – не проблема. У Києві маршрутник промчав по тротуару з людьми (відео)

У Києві водій маршрутки здивував людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 21 грудня, у Києві через негоду та затруднення руху водій маршрутки вирішив схитрувати. Він об'їхав затор тротуаром.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

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Деталі

21 грудня у Києві випало багато снігу, тому на дорогах утворилися величезні затори. Так, один із маршрутників вирішив піти проти правил і на великій швидкості проїхався по тротуару.

Водночас водія не збентежило те, що по доріжці ходять пішоходи.

Реакція людей

У Мережі люди відреагували по-різному: хтось посміявся з інциденту, а когось обурив вчинок водія.

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"Все норм, там смуга для маршрутників-му**ків"

"На заправку поспішає"

"Швидкісний транспорт"

"У них план горить. Стоятиме у заторі – буде см**ти, і не лапу"

У Києві маршруткою керував "Юлій Цезар"

У Києві водія маршрутки №721 помітили за дивною справою. Так, чоловік прямо за кермом під час руху грав на телефоні.

На опублікованому відео можна побачити, як водій 721-ї маршрутки їде за кермом та одночасно двома руками грає у гру на телефоні.