Пробки – не проблема. В Киеве маршрутчик промчался по тротуару с людьми (видео)

В Киеве водитель маршрутки удивил людей. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 21 декабря, в Киеве из-за непогоды и затруднения движения водитель маршрутки решил схитрить. Он объехал пробку по тротуару.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Подробности
21 декабря в Киеве выпало много снега, поэтому на дорогах образовались огромные пробки. Так, один из маршрутчиков решил пойти против правил и на большой скорости проехался по тротуару.
При этом водителя не смутило то, что по дорожке ходят пешеходы.
Реакция людей
В Сети люди отреагировали по-разному: кто-то посмеялся с инцидента, а кого-то и вовсе возмутил поступок маршрутчика.
- "Все норм, там полоса для маршрутчиков-му**ков"
- "На заправку спешит"
- "Скоростной транспорт"
- "У них план горит. Будет стоять в пробке – будет со**ть, и не лапу"
В Киеве маршруткой управлял "Юлий Цезарь"
В Киеве водителя маршрутки №721 заметили за странным делом. Так, мужчина прямо за рулем во время движения играл на телефоне.
На опубликованном видео можно увидеть, как водитель 721 маршрутки едет за рулем и одновременно двумя руками играет в игру на телефоне.
"В этом случае ситуация уникальная – водитель маршрутки №721 за рулем не просто клацает телефон, звонит или смотрит видео – этот уникум играет в игру", – сказано в источнике.
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