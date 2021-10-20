Продовжили прийом заявок. На експрес від Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль шукають стюардів

Основні вимоги до кандидатів досить прості / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" продовжила прийом заявок для участі в конкурсі на посаду стюарда швидкісних поїздів, які курсують в міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Якщо не встигли подати документи на участь в конкурсі, то можна їх подати до 2 листопада.
Що пропонують
- гідну заробітну плату;
- повний соціальний пакет, медичне страхування;
- офіційне працевлаштування;
- комфортні умови праці в новому рухомому складі, доплату за вислугу років, на оздоровлення, при народженні дитини та ін .;
- можливість кар'єрного росту.
Основні вимоги до кандидатів:
- знання державної мови і базовий рівень знання іноземних мов;
- професійну відповідність;
- проф-технічна освіта.
Конкурс відбудеться 2 листопада. За адресою: Київ, вул. Привокзальна, будинок 3. Щоб взяти участь в конкурсі, надішліть своє резюме або анкету на електронну адресу kadr.ursc@uz.gov.ua.
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