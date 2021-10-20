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Продовжили прийом заявок. На експрес від Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль шукають стюардів

Ольга Кравченко
20 жовтня, 18:11
Щоб взяти участь в конкурсі, потрібно лише надіслати своє резюме або анкету на електронну адресу

Основні вимоги до кандидатів досить прості / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" продовжила прийом заявок для участі в конкурсі на посаду стюарда швидкісних поїздів, які курсують в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

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Якщо не встигли подати документи на участь в конкурсі, то можна їх подати до 2 листопада.

Що пропонують

  • гідну заробітну плату;
  • повний соціальний пакет, медичне страхування;
  • офіційне працевлаштування;
  • комфортні умови праці в новому рухомому складі, доплату за вислугу років, на оздоровлення, при народженні дитини та ін .;
  • можливість кар'єрного росту.

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Основні вимоги до кандидатів:

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  • знання державної мови і базовий рівень знання іноземних мов;
  • професійну відповідність;
  • проф-технічна освіта.

Конкурс відбудеться 2 листопада. За адресою: Київ, вул. Привокзальна, будинок 3. Щоб взяти участь в конкурсі, надішліть своє резюме або анкету на електронну адресу kadr.ursc@uz.gov.ua.

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