Продлили прием заявок. На экспресс от Киева в международный аэропорт Борисполь ищут стюардов

Основные требования к кандидатам довольно просты / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" продолжила прием заявок для участия в конкурсе на должность стюарда скоростных поездов, которые курсируют в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Если не успели подать документы на участие в конкурсе, то можно их подать до 2 ноября.

Что предлагают

достойную заработную плату;

полный социальный пакет, медицинское страхование;

официальное трудоустройство;

комфортные условия труда в новом подвижном составе, доплату за выслугу лет, на оздоровление, при рождении ребенка и др.;

возможность карьерного роста.

Основные требования к кандидатам:

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знания государственного языка и базовый уровень знания иностранных языков;

профессиональное соответствие;

проф-техническое образование.

Конкурс состоится 2 ноября. По адресу: Киев, ул. Привокзальная, дом 3. Чтобы принять участие в конкурсе, пришлите свое резюме или анкету на электронный адрес kadr.ursc@uz.gov.ua.

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