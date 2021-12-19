Протягнув декілька метрів: у Києві тепловоз врізався в автомобіль з дитиною (фото)

Легковий автомобіль не надав переваги у русі тепловозу/Фото: Еспресо, колаж: "Сьогодні"
У Києві, де раніше сталася аварія за участю чотирьох автомобілів, знову сталася дорожньо-транспортна пригода. Тепловоз протаранив легковик, в якому перебувала дитина.
Про це повідомляє Еспресо.
Деталі ДТП
Аварія сталася на вулиці Горбунова. Водій автомобіля Lanos на нерегульованому залізничному переїзді, з невідомих причин не пропустив тепловоз. Внаслідок зіткнення тепловоз протягнув легковий автомобіль декілька метрів. На місце інциденту приїхали медики.
Легковий автомобіль не пропустив тепловоз/Фото: Еспресо
Внаслідок аварії постраждали пасажири легкового автомобіля/Фото: Еспресо
Є постраждалі
Внаслідок ДТП постраждало двоє пасажирів легкового автомобіля — жінка та дівчинка підліткового віку. Водій від допомоги медиків відмовився.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини і перекидання транспортного засобу.
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