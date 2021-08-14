Акція "Нацкорпуса" під ОП провалилася. Зібралися додому до Зеленському (оновлюється)

Копи готові захищати ОП. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні був запланований протест на Банковій. У Офісу президента вже йдуть перші "приготування" до акції протесту "Нацкорпуса". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", у будівлі і на вулиці Шовковичній виставили по два кордони поліцейських і нацгвардійців.

Під будівлею Офісу президента чергують кілька десятків правоохоронців. Так, як під стінами ОП на інсталяцію завдали бітумне покриття, щоб його не зіпсували протестуючі, виставили оточення.

Силовики під ОП. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Мікроавтобусами перегородили підхід до ОП, щоб розосередити потоки і була можливість перевірити сумки/кишені.

Мікроавтобуси-перепона. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Колона мітингувальників рухається в сторону ОП – в руках у всіх покришки, які швидше за все будуть палити біля будівлі.

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На Банковій почалися зіткнення Нацкорпуса і поліції. Поліція застосувала газ. Почалася потужна масова бійка.

За словами лідера "Нацкорпуса" Андрія Білецького, протестуючі збираються йти до дому Володимира Зеленського, який знаходиться біля Маріїнського парку.

Що кажуть в МВС

За словами директора Департаменту комунікацій в МВС України Артема Шевченка, учасники акцій протесту на Банковій не підкорилися законній вимозі поліції пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОЗУ і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

"Кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів може бути пропущений на площу перед ОЗУ", – пише він.

За оцінками поліції, в акції протесту взяли участь близько 1000 осіб.

Перша масова акція для новопризначеного глави поліції столиці

Ця акція під ОП – перша масова для нового начальника київської поліції Івана Виговського. Як розповіли "Сьогодні" копи, він також присутній тут і контролює ситуацію.

Нагадаємо, що 5 серпня керівник київської поліції Андрій Крищенко подав у відставку з займаної посади.

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