Акція "Нацкорпуса" під ОП провалилася. Зібралися додому до Зеленському (оновлюється)

Копи готові захищати ОП. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні був запланований протест на Банковій. У Офісу президента вже йдуть перші "приготування" до акції протесту "Нацкорпуса". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", у будівлі і на вулиці Шовковичній виставили по два кордони поліцейських і нацгвардійців.
Під будівлею Офісу президента чергують кілька десятків правоохоронців. Так, як під стінами ОП на інсталяцію завдали бітумне покриття, щоб його не зіпсували протестуючі, виставили оточення.
Мікроавтобусами перегородили підхід до ОП, щоб розосередити потоки і була можливість перевірити сумки/кишені.
Колона мітингувальників рухається в сторону ОП – в руках у всіх покришки, які швидше за все будуть палити біля будівлі.
На Банковій почалися зіткнення Нацкорпуса і поліції. Поліція застосувала газ. Почалася потужна масова бійка.
За словами лідера "Нацкорпуса" Андрія Білецького, протестуючі збираються йти до дому Володимира Зеленського, який знаходиться біля Маріїнського парку.
Що кажуть в МВС
За словами директора Департаменту комунікацій в МВС України Артема Шевченка, учасники акцій протесту на Банковій не підкорилися законній вимозі поліції пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОЗУ і спровокували зіткнення з силами правопорядку.
"Кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів може бути пропущений на площу перед ОЗУ", – пише він.
За оцінками поліції, в акції протесту взяли участь близько 1000 осіб.
Перша масова акція для новопризначеного глави поліції столиці
Ця акція під ОП – перша масова для нового начальника київської поліції Івана Виговського. Як розповіли "Сьогодні" копи, він також присутній тут і контролює ситуацію.
Нагадаємо, що 5 серпня керівник київської поліції Андрій Крищенко подав у відставку з займаної посади.
Раніше ми писали, що:
- засновник полку "Азов", колишній нардеп і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький вважає, що для демократичної країни вуличні протести та акції – нормальне явище.
- чому почалася атака на "Нацкорпус" і причому тут Аваков