Протест "Нацкорпуса" в Киеве. У Офиса президента уже идут первые "приготовления" (обновляется)

Копы готовы защищать ОП. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня был запланирован протест "Нацкорпуса" на Банковой. У Офиса президента уже идут первые "приготовления" к акции протеста "Нацкорпуса". Как сообщает корреспондент "Сегодня", у здания и на улице Шелковичной выставили по два кордона полицейских и нацгвардейцев.
Под зданием Офиса президента дежурят несколько десятков правоохранителей. Так, как под стенами ОП на инсталляцию нанесли битумное покрытие ,чтобы его не испортили протестующие, выставили оцепление.
Микроавтобусами перегородили подход к ОП,чтобы рассредоточить потоки и была возможность проверить сумки/карманы.
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Первая массовая акция для новоназначенного главы полиции столицы
Эта акция под ОП – первая массовая для нового начальника киевской полиции Ивана Выговского. Как рассказали "Сегодня" копы, он также присутствует здесь и контролирует ситуацию.
Напомним, что 5 августа руководитель киевской полиции Андрей Крищенко подал в отставку с занимаемой должности.
Ранее мы писали, что:
- основатель полка "Азов", бывший нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что для демократической страны уличные протесты и акции – нормальное явление.
- почему началась атака на "Нацкорпус" и причем тут Аваков