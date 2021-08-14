Протест "Нацкорпуса" в Киеве. У Офиса президента уже идут первые "приготовления" (обновляется)

Копы готовы защищать ОП. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня был запланирован протест "Нацкорпуса" на Банковой. У Офиса президента уже идут первые "приготовления" к акции протеста "Нацкорпуса". Как сообщает корреспондент "Сегодня", у здания и на улице Шелковичной выставили по два кордона полицейских и нацгвардейцев.

Под зданием Офиса президента дежурят несколько десятков правоохранителей. Так, как под стенами ОП на инсталляцию нанесли битумное покрытие ,чтобы его не испортили протестующие, выставили оцепление.

Силовики под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Микроавтобусами перегородили подход к ОП,чтобы рассредоточить потоки и была возможность проверить сумки/карманы.

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Микроавтобусы-преграда. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Первая массовая акция для новоназначенного главы полиции столицы

Эта акция под ОП – первая массовая для нового начальника киевской полиции Ивана Выговского. Как рассказали "Сегодня" копы, он также присутствует здесь и контролирует ситуацию.

Напомним, что 5 августа руководитель киевской полиции Андрей Крищенко подал в отставку с занимаемой должности.

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