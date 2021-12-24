З оркестром та Сантою. Як відкривали скандальну ялинку на головному вокзалі Києва (репортаж)

У Києві засвітили вогні головної вокзальної ялинки. / Фото: Колаж: Сьогодні

На центральному залізничному вокзалі Києва засвітили вогні скандальної ялинки. З цієї нагоди у центральному залі вокзалу для пасажирів грав оркестр.

Кореспондент "Сьогодні" побував на заході.

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Музиканти виконали популярні різдвяні мелодії та композиції, присвячені Києву. Пасажири, які не поспішали на потяг із задоволенням слухали концерт та аплодували музикантам.

До речі, всі пасажири на вході перевіряли температуру, хоча ще вчора цього не робили.

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На честь відкриття ялинки пасажири перевірили температуру. Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Біля невеликої фотозони пасажирів зустрічає Санта разом із ельфом. Вони пропонують з ними безкоштовно сфотографуватися та всім бажають щасливого шляху та здоров'я у новому році. Дідусь із бородою дуже подобається дітям.

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На вокзалі організували фотозону. Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Висота вокзальної ялинки – 12 метрів. Іграшки підозріло схожі на ті, що були на головній ялинці на Софійській площі 2020 року.

Який вигляд має головна вокзальна ялинка. Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Скандал із встановленням

У прокуратурі Києва вчора заявили, що розслідують зникнення дорогої ялинки з центрального вокзалу. За даними прокуратури, її вартість – 5 мільйонів гривень. Ялинку мали встановити в головному вестибюлі залізничного вокзалу Києва.

з центрального вокзалу. За даними прокуратури, її вартість – 5 мільйонів гривень. Ялинку мали встановити в головному вестибюлі залізничного вокзалу Києва. Аж до сьогодні ялинки не було, проте після гучного скандалу її все ж таки знайшли і почали монтувати.

Увечері, 23 грудня, прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, що на Центральному залізничному вокзалі у Києві вже монтують ялинку. Водночас зазначили, що вона коштує не 5 млн. гривень, а 600 тисяч гривень.

Відкрити ялинку обіцяли ввечері 24 грудня перед Різдвом. Що й зробили в результаті.

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