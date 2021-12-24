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Прокуратура постаралася? На київському вокзалі таки встановили ялинку (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 15:38
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Ялинку встановили сьогодні у головному вестибюлі залізничного вокзалу міста
У столиці на залізничному вокзалі з'явилася ялинка
У столиці на залізничному вокзалі з'явилася ялинка / Фото: Колаж: Сьогодні

Головна ялинка, пропажу якої розслідували у прокуратурі, вже змонтовано на Центральному вокзалі. Незабаром на ній повинні запалити ілюмінацію.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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"Чекаємо сьогодні о 18:00 усіх у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу, де відбудеться виступ інструментального ансамблю "Рідні співи" Національної Філармонії України та засяє наша ялинка", – йдеться у повідомленні.

Історія зникнення ялинки

  • У прокуратурі Києва розслідували зникнення дорогої ялинки, яка коштувала 5 мільйонів гривень Її мали встановити в головному вестибюлі залізничного вокзалу Києва.
  • Аж до сьогодні ялинки не було, проте після гучного скандалу її все ж таки знайшли і почали монтувати.
  • Увечері, 23 грудня, прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, що на Центральному залізничному вокзалі у Києві вже монтують ялинку.
  • Водночас зазначили, що вона коштує не 5 млн. гривень, а 600 тисяч гривень.

"На Південному вокзалі ялинку було встановлено ще минулого тижня, а 19 грудня включено чарівну новорічну ілюмінацію на фасаді Центрального вокзалу. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва", – зазначили в "Укрзалізниці".

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