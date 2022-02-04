Перевибори та усунення Шкарлета: що відомо про скандал у Могилянці (відео)

Сьогодні, 4 лютого, студенти вийшли на акцію протесту під стіни Кабміну

Зі студентами поспілкувався прем'єр-міністр України / Колаж "Сьогодні"

У Києво-Могилянській академії спалахнув справжній скандал через перевибори президента вишу. У виборах переміг кандидат Сергій Квіт. Проте Міністерство освіти оголосило новий конкурс на посаду, незважаючи на обраного переможця. Все через порушення під час голосування. Студентів обурив цей факт, і вони вийшли на акцію протесту.

Сайт "Сьоодні" зібрав усю інформацію про скандал у Києво-Могилянській академії.

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Що відомо

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

Під час виборів зафіксували порушення. Невідомі вкрали скриньку для голосувань. Через це міністерство освіти призначило повторні вибори, незважаючи на обраного переможця.

Налаштовані рішуче

Студенти Києво-Могилянської академії не погодилися з рішенням Міністра освіти України Сергія Шкарлета щодо призначення перевиборів президента вишу. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена.

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"Печать на скринці залишилася і кандидати погодилися, що вибори таки відбулися. Студентські органи самоврядування теж погодилися, що вибори відбулися. Проте міністр освіти призначив повторні вибори. Він на це немає жодних повноважень", – каже студент Олексій.

Вимагають відставки Шкарлета

Студенти вирішили провести акцію протесту під стінами Кабміну через ситуацію, що склалася. Також вони вимагають відставки Сергія Шкарлета з посади Міністра освіти України.

"Ми проситимемо про відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України через його наступ на нашу автономію, на університетський процес та підтасовування фактів", – стверджує голова студентської колегії Руслан.

Кабмін ухвалив несподіване рішення

Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборів президента Києво-Могилянської академії прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".

Акція протесту

Сьогодні, 4 лютого, студенти таки вийшли на акцію протесту. Вони вимагають відставки міністра освіти Сергія Шкарлета з посади через втручання в університетський процес та підтасовування фактів.

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Акція протесту розпочалася о 9-й ранку. Студенти вийшли з плакатами, а також кричать: "Шкарлет геть!"

Шкарлета звільнять з посади?

Зі студентами поспілкувався прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми озвучили одну головну вимогу про відставку міністра Сергія Шкарлета з посади. Прем'єр-міністр сказав, що він на боці студентів. Ми не отримали прямої позиції прем'єра про відставку Шкарлета, але він запевнив, що розпочинає політичні консультації з Верховною Радою щодо звільнення Сергія Шкарлета ", – заявляють студенти.

Також вони пообіцяли виходити на мітинги, якщо це буде потрібно.

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