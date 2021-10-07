"Руки прибрав". У Києві дівчину вигнали з вагону метро через відсутність маски (відео)

Співробітники метро затримали пасажирку без маски в київському метро. За словами співробітників підземки, дівчина відмовилася надіти засіб захисту, як цього вимагають правила.
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Також пасажирка не давала себе в руки працівників метрополітену та нецензурно висловлювалася, але чоловікові все-таки вдалося вивести дівчину з вагона.
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"На жаль, такі пасажири не рідкість. Поліція становить протоколи. Скільки їх, уже варто уточнити в поліції. Продовжуємо закликати пасажирів дотримуватися карантинних норм, зокрема масочного режиму", – говорять в підземці.
Як буде працювати транспорт в "червоній зоні"
Міська влада ще влітку заявила, що в разі погіршення ситуації і переходу столиці в "червону зону", будуть вводити електронні спецперепусткидля проїзду в міському транспорті. Їх вже неможливо підробити або перепродати, як це відбувалося з паперовими спецперепустками.
"У мене є великі надії, що ми не будемо в Києві зупиняти роботу транспорту, особливо метрополітену. Це важка і крайній захід. Ми будемо вводити електронні спецпропуски для проїзду в транспорті. На цей момент механізм видачі цих документів відпрацьований. Нам вже надійшло близько однієї тисячі заявок від підприємств міста на їх видачу в складний період", – заявив Микола Поворозник.
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