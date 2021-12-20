Прихована камера в душі гуртожитку КПІ: як покарають студента

Правоохоронці порушили кримінальну справу проти студента / Фото: Колаж: Сьогодні
Поліція завершила досудове розслідування стосовно хлопця, який встановив відеокамеру у жіночому душі гуртожитку Київського політехнічного інституту.
Про це пише прес-служба поліції.
Подробиці скандалу
У жовтні цього року до Солом'янського управління поліції від кількох студенток одного із столичних вишів надійшли заяви про те, що у душовій кімнаті невідомий встановив камеру відеоспостереження.
Для встановлення всіх обставин пригоди виїхала слідчо-оперативна група і розпочалося досудове розслідування.
Хто винуватець
З'ясували, що до цієї ситуації причетний студент цього навчального закладу. Поліцейські розшукали фігуранта, щоби встановити мотиви вчинку.
Затриманий – уродженець Одеської області, 2003 року народження, який пояснив, що робив відеозйомку для власного використання.
Покарання для студента
Правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу.
Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Після рішення суду всі вилучені відео будуть знищені.
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