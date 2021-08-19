SkyUp буде літати з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Зальцбург: розклад рейсів

Зовсім поруч з Зальцбургом – одні з кращих гірськолижних курортів Австрії: Капрун, Бад-Гаштайн, Бад Хофгаштайн, Заальбах, Цель-ам-Зеє

Пасажири очікують на свій рейс. Фото: колаж "Сьогодні"

Взимку з міжнародного аеропорту "Бориспіль" запускають рейс за маршрутом Київ-Зальцбург-Київ. Він стартує 26 грудня.

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Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Якщо й влаштовувати собі новорічну казку, то в особливому місці. Прикрашений до Різдва Зальцбург, особливо його Старе місто, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО, в грудні наскрізь просочується теплою атмосферою затишку і передчуттям дива", – пишуть в повідомленні.

Розклад рейсів і ціни

Старт рейсів заплановано на 26 грудня. У січні спочатку літатимуть щотижня, а з 15 січня і в лютому – по суботах.

Ціна на квиток туди і назад:

без багажу – від 5795 грн

з багажем – від 7395 грн

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Про в'їзд в Австрію

Для в'їзду до Австрії громадянам України, за винятком дітей, яким не виповнилося 12 років, необхідно виконати одну з вимог на вибір і мати:

сертифікат про вакцинацію визнаною вакциною англійською або німецькою мовою, за умови, що минуло не менше 14 днів та не більше 270 днів з дати завершення повної схеми вакцинації (якщо передбачено введення декількох доз, то такою датою є введення останньої дози вакцини)

негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду, та відбуття 10-денної самоізоляції

негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до в’їзду, та відбуття 10-денної самоізоляції

підтвердження про одужання, якщо від дати зараження пройшло не більше 180 днів, або довідка про наявність антитіл, дійсна протягом 90 днів після аналізу

заповнена до в’їзду в країну анкета (PTC) для тих, хто для в’їзду надає документи про тестування на Covid-19 або підтвердження про одужання/довідка про наявність антитіл

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