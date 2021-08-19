Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу 🍎 Яблучний Спас 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

SkyUp буде літати з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Зальцбург: розклад рейсів

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 серпня, 09:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зовсім поруч з Зальцбургом – одні з кращих гірськолижних курортів Австрії: Капрун, Бад-Гаштайн, Бад Хофгаштайн, Заальбах, Цель-ам-Зеє
Пасажири очікують на свій рейс. Фото: колаж "Сьогодні"
Пасажири очікують на свій рейс. Фото: колаж "Сьогодні"

Взимку з міжнародного аеропорту "Бориспіль" запускають рейс за маршрутом Київ-Зальцбург-Київ. Він стартує 26 грудня.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Якщо й влаштовувати собі новорічну казку, то в особливому місці. Прикрашений до Різдва Зальцбург, особливо його Старе місто, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО, в грудні наскрізь просочується теплою атмосферою затишку і передчуттям дива", – пишуть в повідомленні.

Розклад рейсів і ціни

Старт рейсів заплановано на 26 грудня. У січні спочатку літатимуть щотижня, а з 15 січня і в лютому – по суботах.

Ціна на квиток туди і назад:

  • без багажу – від 5795 грн
  • з багажем – від 7395 грн
Реклама

Читайте також:

Про в'їзд в Австрію

Для в'їзду до Австрії громадянам України, за винятком дітей, яким не виповнилося 12 років, необхідно виконати одну з вимог на вибір і мати:

  • сертифікат про вакцинацію визнаною вакциною англійською або німецькою мовою, за умови, що минуло не менше 14 днів та не більше 270 днів з дати завершення повної схеми вакцинації (якщо передбачено введення декількох доз, то такою датою є введення останньої дози вакцини)

  • негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду, та відбуття 10-денної самоізоляції

  • негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до в’їзду, та відбуття 10-денної самоізоляції
  • підтвердження про одужання, якщо від дати зараження пройшло не більше 180 днів, або довідка про наявність антитіл, дійсна протягом 90 днів після аналізу
  • заповнена до в’їзду в країну анкета (PTC) для тих, хто для в’їзду надає документи про тестування на Covid-19 або підтвердження про одужання/довідка про наявність антитіл

Раніше ми писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Більше новин
Україна
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти