SkyUp літатиме з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Праги: розклад рейсів

Українці тепер зможуть полетіти до Чехії. Фото: колаж "Сьогодні"

З міжнародного аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших українських аеропортів, з 23 вересня SkyUp Airlines починає виконувати рейси за маршрутом Київ – Прага – Київ. Рейси будуть доступні тричі на тиждень.

Про це повідомляє Skyup.Airlines.

Правила в'їзду до Чехії

Для в'їзду до країни українцям потрібно мати сертифікат про повний курс вакцинації, (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершеної як мінімум за 14 днів до подорожі, який сформований в мобільному додатку "Дія" з QR-кодом або виданий в країні ЄС.

Також перед в'їздом потрібно обов'язково заповнити в'їзну форму.

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Вартість квитків і розклад

Київ – Прага від 1495 грн.

Прага – Київ від 1494 грн.

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях.

Вся інформація про вимоги для в'їзду доступна на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.