SkyUp літатиме з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Праги: розклад рейсів

Українці тепер зможуть полетіти до Чехії. Фото: колаж "Сьогодні"
З міжнародного аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших українських аеропортів, з 23 вересня SkyUp Airlines починає виконувати рейси за маршрутом Київ – Прага – Київ. Рейси будуть доступні тричі на тиждень.
Про це повідомляє Skyup.Airlines.
Правила в'їзду до Чехії
Для в'їзду до країни українцям потрібно мати сертифікат про повний курс вакцинації, (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершеної як мінімум за 14 днів до подорожі, який сформований в мобільному додатку "Дія" з QR-кодом або виданий в країні ЄС.
Також перед в'їздом потрібно обов'язково заповнити в'їзну форму.
Вартість квитків і розклад
- Київ – Прага від 1495 грн.
- Прага – Київ від 1494 грн.
Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях.
Вся інформація про вимоги для в'їзду доступна на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.
Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.