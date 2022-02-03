Знесли кілька десятків кіосків: у Києві на Позняках чергове будівництво (фото)

Територію відгородили високим парканом / Колаж "Сьогодні"

У Києві неподалік станції метро "Позняки" ведуться активні будівельні роботи. Ходять чутки, що тут планують збудувати черговий ЖК. Проте кияни цим обурені.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що відбувається на місці

Будівництво розгорнулося на території, де раніше стояло кілька рядів кіосків, неподалік від берега озера Срібний кіл.

Ширяться чутки, що тут планують звести черговий ЖК майже за 5 хвилин від станції метро.

Заради будівництва знесли кілька десятків кіосків. Територію відгородили високим парканом.

Будівництво біля станції метро "Позняки". Фото: сайт "Сьогодні"

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На будівництві вже працює висотний кран, а на територію заїжджають бетоновози.

Що ж будуватимуть

Будівельники відмовляються говорити, що саме вони будують, а на інформаційному щиті вказано, що тут будують торговельно-культурний комплекс з офісними приміщеннями.

Будівництво біля станції метро "Позняки". Фото: сайт "Сьогодні"

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Його площа понад 25 тисяч квадратних метрів. На щиті не вказано висотність будівлі. Відомо, що завершити будівництво планують 2023 року.

Будівництво біля станції метро "Позняки". Фото: сайт "Сьогодні"

Чому люди незадоволені

"У нас на Позняках тільки торгових центрів і не вистачало! Вони на кожному кроці, біля кожної станції метро. А ось школи та лікарні ніхто не хоче будувати" – обурюється киянка Наталія.

Будівництво біля станції метро "Позняки". Фото: сайт "Сьогодні"

Через будівництво люди змушені ходити тут спеціальними коридорами з накриттям.

Будівництво біля станції метро "Позняки". Фото: сайт "Сьогодні"

Будівництво біля станції метро "Позняки". Фото: сайт "Сьогодні"

У Києві знову обгородили ділянку та вирізають дерева

У Києві розпочали ще одне незаконне будівництво. У Голосіївському районі на вулиці Жуковського, 5 робітники обгородили ділянку парканом та знищують дерева. Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".

У Мережі уточнили, що паспорта об'єкта, щоб проводити там роботи, немає.

"Цього разу на Жуковського, 5. Паркан встановили, дерева вирізають, паспорта об'єкта немає. Класика", – написали в публікації.

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