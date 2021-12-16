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В центрі Києва знову перекрили дорогу через аварію на водопроводі: де не проїхати

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 07:14
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Зовсім недавно там ремонтували обвал асфальту, а сьогодні зранку заявили про нову загрозу
"Київводоканал" мінятиме частину трубопроводу.
"Київводоканал" мінятиме частину трубопроводу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через повторний ризик обвалу покриття на бульварі Тараса Шевченка у Києві обмежено рух транспорту.

Про це повідомив Telegram-канал Київ Трафік.

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Днями там ремонтували обвал асфальту. Однак зараз вирішили замінити частину трубопроводу, щоб уникнути подальших аварій.

"Падіння тиску у водопроводі спричинило аварійну ситуацію на бульв. Шевченка. Аби унеможливити подальші аварії "Київводоканал" мінятиме частину трубопроводу", – йдеться в повідомленні.

Де обмежено рух

Нині на бульварі Шевченка рух частково обмежено (у напрямку Бессарабської пл). Залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.

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Що сталося раніше

Увечері 12 грудня поліція Києва повідомила, что на бульварі Тараса Шевченка через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами у напрямку вулиці Хрещатик.

До ранку дорожники там відновили асфальтне покриття. І відновили рух транспорту.

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