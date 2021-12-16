В центрі Києва знову перекрили дорогу через аварію на водопроводі: де не проїхати

Зовсім недавно там ремонтували обвал асфальту, а сьогодні зранку заявили про нову загрозу

"Київводоканал" мінятиме частину трубопроводу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через повторний ризик обвалу покриття на бульварі Тараса Шевченка у Києві обмежено рух транспорту.

Про це повідомив Telegram-канал Київ Трафік.

Реклама

Днями там ремонтували обвал асфальту. Однак зараз вирішили замінити частину трубопроводу, щоб уникнути подальших аварій.

"Падіння тиску у водопроводі спричинило аварійну ситуацію на бульв. Шевченка. Аби унеможливити подальші аварії "Київводоканал" мінятиме частину трубопроводу", – йдеться в повідомленні.

Де обмежено рух

Нині на бульварі Шевченка рух частково обмежено (у напрямку Бессарабської пл). Залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.

Реклама

Що сталося раніше

Увечері 12 грудня поліція Києва повідомила, что на бульварі Тараса Шевченка через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами у напрямку вулиці Хрещатик.

До ранку дорожники там відновили асфальтне покриття. І відновили рух транспорту.

Раніше ми писали: