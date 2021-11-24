Збіг? QR-код на плакатах антиваксерів веде на сайт партії Путіна (відео)

QR-код антиваксерів веде на російський сайт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 24 листопада пройшла акція протесту противників вакцинації. Деякі учасники взяли із собою плакати із закресленими QR-кодами. Проте українці зауважили, що ці коди ведуть на офіційний сайт партії президента Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні" перевірили цю інформацію.

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Як видно на фото, люди стоять із плакатами з написами. Я жива людина, а не товар", "Скажи QR-кодам ні", "Стоп QR-код". На всіх також зображено закреслений QR-код.

Фото: Уніан

Незважаючи на червону лінію, телефон зміг розпізнати код та пропонує перейти за посиланням. Виявилося, що QR-код веде на сайт партії "Єдина Росія".

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Чому українські антивакцинатори вийшли на мітинг із такими дивними плакатами – невідомо.

Марш антивакцинаторів та слід Росії

В Україні вже не вперше говорять про причетність Росії до масових акцій протесту проти вакцинації в Україні. Так, наприклад, під час минулого маршу 3 листопада блогер Олена Фаїст відкрито зізналася у фінансуванні із Москви. Вона заявила, нібито українці та росіяни – "єдиний народ".

Крім того, раніше про сліди Москви говорили навіть у США. Спікер посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп розповів, що ідентичний протест з ідентичними гаслами та плакатами відбувався також у Кишиневі.

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Дипломат зазначив, що ця група противників вакцинації поширює антивакцинальні меседжі та у соціальних мережах України, Молдови та країн Балтії.