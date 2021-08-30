Вода в тунелі – це не страшно. У Київському метрополітені прокоментували потоп на "Героїв Дніпра" (відео)

В тунелях крім насосів є відводи для стоку води

Вода затопила не тільки вхід в метро, а й лилася на рейки / Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни продовжують обговорювати наслідки вчорашньої зливи, коли довелося закривати на вхід і вихід перший вестибюль станції метро "Героїв Дніпра", щоб уникнути затоплення станції. При цьому другий вестибюль і сама станція продовжували працювати.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Пасажири, які знаходилися на станції кажуть, що було страшнувато дивитися, коли потоки води ллються на рейки, адже там висока напруга.

У Київському метрополітені сайт "Сьогодні" запевнили, що станція зараз працює в звичайному режимі і нічого страшного не сталося.

"Під час сильної грози станція" Героїв Дніпра "продовжувала свою роботу. В тунелях стоять насоси. Вода, яку ви бачите на відео пішла в лоток і її відкачали. Там все було під контролем", – розповіли сайту" Сегодня "в Київському метрополітені.

Там додають, що в тунелях крім насосів є відводи для стоку води.

"Вчора була сильна злива і води було багато, але на рух поїздів в даному випадку це не впливає", – додають в столичній підземці.

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Відзначимо, в Києві через потужну зливу 29 серпня затопило кілька районів міста. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки. "Втопилися" кілька машин. Відповідні фото і відео очевидці публікували в соцмережах. Крім того, через сильні потоки дощу була обмежена видимість.

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