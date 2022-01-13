Температура підвищиться, але засипле снігом: прогноз погоди у Києві на 13 січня (карта)

У столиці можлива ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"
У четвер, 13 січня, у Києві очікується сніжна погода. У порівнянні з попереднім днем, у столиці підвищиться температура.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у Києві прогнозують сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до -3 градусів. Вітер — західний, 7-12 м/с. Через морозну погоду та опади на дорогах можлива ожеледиця.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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