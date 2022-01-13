Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Інші новини

Температура підвищиться, але засипле снігом: прогноз погоди у Києві на 13 січня (карта)

Володимир Козир
13 січня, 06:30
Сьогодні в столиці прогнозують сильний вітер, а також "мінусову" температуру

У столиці можлива ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 13 січня, у Києві очікується сніжна погода. У порівнянні з попереднім днем, у столиці підвищиться температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні у Києві прогнозують сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до -3 градусів. Вітер — західний, 7-12 м/с. Через морозну погоду та опади на дорогах можлива ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Читайте також